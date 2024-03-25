141 yıllık gizem: Mimarı öldü, kilise yarım kaldı

VİNÇLERİN GÖLGESİNDE ZİYARET EDİLİYOR

Mimar Antoni Gaudi’nin gizemli çizimlerini çözebilmek ve La Sagrada Familia’yı tamamlayabilmek için dünyanın en iyi mimarları yıllardır proje üzerinde çalışma yürütüyor.

Üzerinden geçen 141 yılda hala daha proje inşaat halinde. Vinçlerin bulunduğu La Sagrada Familia’yı görmek için milyonlarca kişi Barselona’yı ziyaret ediyor.