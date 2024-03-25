141 yıllık gizem: Mimarı öldü, kilise yarım kaldı

Dünyanın sayılı eserleri arasında gösterilen ve mimar Antoni Gaudi'nin şaheseri olarak görülen "La Sagrada Familia"da sona yaklaşılıyor. Dünyanın en iyi mimarlarının üzerinde çalıştığı bazilikanın 2026 yılında vinçsiz olarak görüleceği değerlendiriliyor.

141 yıllık gizem: Mimarı öldü, kilise yarım kaldı - 1

Dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan İspanya'nın Barselona kentine gelen turistlerin ilk uğradıkları mekanlardan birisi olan "La Sagrada Familia" ihtişamlı görüntüsünün yanı sıra vinçlerin gölgesinde bulunması ile de dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

141 yıllık gizem: Mimarı öldü, kilise yarım kaldı - 2

"Bitmeyen kilise" olarak bilinen "La Sagrada Familia"nın yapımına 1882 yılında halkın yardımlarıyla başlandı.

Mimar Antoni Gaudi, şaheseri olarak adlandırdığı "La Sagrada Familia"nın görkemli bir yapıda olmasını isteyerek çizimlerinde karmaşık mimariyi kullandı.

141 yıllık gizem: Mimarı öldü, kilise yarım kaldı - 3

ESERİNİ İZLERKEN TRENİN ALTINDA KALDI

Katolanya’nın önemli eserlerinde imzası bulunan Mimar Antoni Gaudi, 7 Haziran 1926 tarihinde 73 yaşında eserini karşıdan izlemek isterken tren çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Mimar Antoni Gaudi La Sagrada Familia'ya gömülürken, projenin mimari gizemi ise 141 yıldır çözülemedi.

141 yıllık gizem: Mimarı öldü, kilise yarım kaldı - 4

VİNÇLERİN GÖLGESİNDE ZİYARET EDİLİYOR

Mimar Antoni Gaudi’nin gizemli çizimlerini çözebilmek ve La Sagrada Familia’yı tamamlayabilmek için dünyanın en iyi mimarları yıllardır proje üzerinde çalışma yürütüyor.

Üzerinden geçen 141 yılda hala daha proje inşaat halinde. Vinçlerin bulunduğu La Sagrada Familia’yı görmek için milyonlarca kişi Barselona’yı ziyaret ediyor.

141 yıllık gizem: Mimarı öldü, kilise yarım kaldı - 5

Dört kulesinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü La Sagrada Familia’da her şey planlandığı gibi giderse kilisenin inşaatı 2026 yılında tamamlanacak.

Sagrada Familia 172,5 metrelik boyuyla dünyanın en yüksek kilisesi olacak.

141 yıllık gizem: Mimarı öldü, kilise yarım kaldı - 6

Yapının tamamlanan ilk bölümü olan ve Gaudi etkisini doğrudan taşıyan Doğuş Cephesi, Gaudi'nin Barselona'daki diğer altı yapısıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

İnşaatın, Gaudi'nin ölümünün 100’üncü yıldönümü olan 2026’ya kadar tamamlanması hedefleniyor.

Aynı yıl, UNESCO Dünya Mimarlık Başkenti olacak Barselona'nın Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Kongresine ev sahipliği yapması planlanıyor.

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