141 yıllık gizem: Mimarı öldü, kilise yarım kaldı
Dünyanın sayılı eserleri arasında gösterilen ve mimar Antoni Gaudi'nin şaheseri olarak görülen "La Sagrada Familia"da sona yaklaşılıyor. Dünyanın en iyi mimarlarının üzerinde çalıştığı bazilikanın 2026 yılında vinçsiz olarak görüleceği değerlendiriliyor.
Dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan İspanya'nın Barselona kentine gelen turistlerin ilk uğradıkları mekanlardan birisi olan "La Sagrada Familia" ihtişamlı görüntüsünün yanı sıra vinçlerin gölgesinde bulunması ile de dikkat çekiyor.