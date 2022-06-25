2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler

TARİH YAZDI

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, festivalin ilk gecesinde sahne aldı.

20 yaşındaki şarkıcı, 2019 yılında Glastonbury Festivali’nde ilk defa sahne almıştı. 3 yıl sonra festivalde dinleyicilerle yeniden buluşan Eilish, ana şarkıcı olarak sahne alan en genç isim oldu.