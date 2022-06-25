2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 11:56 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 12:02
Üç yıl aradan sonra düzenlenen Glastonbury Müzik Festivali, dünyanın farklı yerlerinden gelen 200 binden fazla dinleyicinin katılımıyla dün başladı.
Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, festivalin ilk gecesinde sahne aldı.
20 yaşındaki şarkıcı, 2019 yılında Glastonbury Festivali’nde ilk defa sahne almıştı. 3 yıl sonra festivalde dinleyicilerle yeniden buluşan Eilish, ana şarkıcı olarak sahne alan en genç isim oldu.
2022 Eurovision Müzik Yarışması'nın kazananı Kalush grubu da festivalde sahne aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski festivale görüntülü olarak bağlandı. Zelenski "Rusya'nın savaşının bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz" mesajı verdi.
Amerikalı şarkıcı Phoebe Bridgers da ilk gün sahne aldı.
İşte Glastonbury Müzik Festivali'nde renkli görüntüler...