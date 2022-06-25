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2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler

Haberler - ntv.com.tr | 25.06.2022 - 11:56 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 12:02

İngiltere'nin Glastonbury şehrinde yapılan dünyanın en büyük açık hava festivali 2022 Glastonbury Müzik Festivali başladı. Billie Eilish'in ana şarkıcı olduğu ilk günde Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski video görüşmesi ile bağlanarak barış mesajı verdi.

2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler - 1

Üç yıl aradan sonra düzenlenen Glastonbury Festivali, dünyanın farklı yerlerinden gelen 200 binden fazla dinleyicinin katılımıyla dün başladı.

2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler - 2

TARİH YAZDI

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, festivalin ilk gecesinde sahne aldı. 

20 yaşındaki şarkıcı, 2019 yılında Glastonbury Festivali’nde ilk defa sahne almıştı. 3 yıl sonra festivalde dinleyicilerle yeniden buluşan Eilish, ana şarkıcı olarak sahne alan en genç isim oldu.

2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler - 3

EUROVISION BİRİNCİSİ DE FESTİVALDE

2022 Eurovision Müzik Yarışması'nın kazananı Kalush grubu da festivalde sahne aldı.

2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler - 4

BARIŞ MESAJI VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski festivale görüntülü olarak bağlandı. Zelenski "Rusya'nın savaşının bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz" mesajı verdi.

2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler - 5

Amerikalı şarkıcı Phoebe Bridgers da ilk gün sahne aldı.

İşte Glastonbury Müzik Festivali'nde renkli görüntüler...

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2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler - 8
2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler - 9
2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler - 10
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2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler - 12
2022 Glastonbury Festivali'nden renkli görüntüler - 13

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