2022 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler - ntv.com.tr | 06.06.2022 - 10:40
MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu. İlk bölümünde Vanessa Hudgens'in, ikinci bölümde ise Tayshia Adams'ın sunuculuğunu üstlendiği törende sinema ve televizyon dünyasının en iyileri ödüllendirildi.
Filmde yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıyan Zendaya ve Tom Holland çifti, aldıkları ödüllerle gecenin yıldızları oldu. İkilinin başrolde yer aldığı 'Örümcek Adam Eve Dönüş Yok' En İyi Film seçilirken, Zendaya’nın başrolde olduğu 'Euphoria' En İyi Dizi seçildi. Her iki oyuncu da En İyi Performans ödüllerini aldı.
MTV Nesil Ödülü de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Çocuklarına, ödülü verenlere ve menajeri Benny Medina'ya teşekkür eden Lopez gözyaşlarını tutamadı.
Sanatçı bir teşekkürü de "Yüzüme karşı ya da arkamdan bunu yapamayacağımı söyleyen tüm insanlara" sözleriyle iletti.
Tören sonunda Lopez, 'Marry Me' filminde seslendirdiği 'On My Way' ile En İyi Şarkı ödülünü de evine götürdü.
İşte MTV Sinema ve TV Ödülleri'nin kazananları...
EN İYİ FİLM
Spider-Man: No Way Home
EN İYİ DİZİ
Euphoria
EN İYİ SİNEMA PERFORMANSI
Tom Holland, Spider-Man: No Way Home
EN İYİ DİZİ PERFORMANSI
Zendaya, Euphoria
EN İYİ KAHRAMAN
Scarlett Johansson, Black Widow
EN İYİ KÖTÜ KARAKTER
Daniel Radcliffe, The Lost City
EN İYİ ÖPÜCÜK PERFORMANSI
Jackass Forever
EN İYİ KOMEDİ PERFORMANSI
Ryan Reynolds, Free Guy
EN ÇIKIŞ PERFORMANSI
Sophia Di Martino, Loki
EN İYİ DÖVÜŞ PERFORMANSI
Cassie ile Maddy, Euphoria
EN KORKUTUCU PERFORMANS
Jenna Ortega, Scream
EN İYİ EKİP
Loki - Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson
HERE FOR THE HOOKUP
Euphoria
EN İYİ ŞARKI
On My Way (Marry Me), Jennifer Lopez
EN İYİ BELGESEL DİZİ
Selling Sunset
EN İYİ YARIŞMA
RuPaul's Drag Race
EN İYİ LIFESTYLE DİZİSİ
Selena + Chef
EN İYİ YENİ SENARYOSUZ PROGRAM
The D'Amelio Show
EN İYİ REALITY YILDIZI
Chrishell Stause, Selling Sunset
EN İYİ REALITY İLİŞKİSİ
Loren & Alexei Brovarnik, "Loren & Alexei: After the 90 Days"
EN İYİ TALK SHOW
The Tonight Show, Jimmy Fallon
EN İYİ SUNUCU
Kelly Clarkso
SOSYAL MEDYA YILDIZI
Bella Poarch: @bellapoarch, TikTok
EN İYİ KAVGA PERFORMANSI
Bosco ile Lady Camden, "RuPaul's Drag Race
EN İYİ REALITY SHOW
Paris Hilton, "Cooking with Paris" & "Paris in Love"
EN İYİ MÜZİK BELGESELİ
Olivia Rodrigo: driving home 2 u
İşte MTV Sinema ve TV Ödülleri gecesinden yansıyan renkli kareler...