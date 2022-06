2022 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Nesil Ödülü de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Çocuklarına, ödülü verenlere ve menajeri Benny Medina'ya teşekkür eden Lopez gözyaşlarını tutamadı.

Sanatçı bir teşekkürü de "Yüzüme karşı ya da arkamdan bunu yapamayacağımı söyleyen tüm insanlara" sözleriyle iletti.

Tören sonunda Lopez, 'Marry Me' filminde seslendirdiği 'On My Way' ile En İyi Şarkı ödülünü de evine götürdü.

İşte MTV Sinema ve TV Ödülleri'nin kazananları...