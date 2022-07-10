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2022'nin en iyi korku filmleri

Haberler | 10.07.2022 - 09:24 - Son Güncelleme : 10.07.2022 - 09:26

Merakla beklenen ve takip edilen korku filmleri büyük bir izleyici kitlesine sahip olmakla beraber, işlediği konularla da daima dikkat çekmeyi başarıyor. Henüz yılı yarılamış olsak da korku türüne ait pek çok film izleyiciyi tatmin etmeyi başardı. İşte Variety’ye göre 2022 yılının en iyi korku filmleri...

2022'nin en iyi korku filmleri - 1

8. FRESH

Bir markette tanışan Noa ve Steve'i konu alan film, arkadaşlık uygulamaları ve Steve'in sıra dışı alışkanları üzerine odaklanıyor.

2022'nin en iyi korku filmleri - 2

7. THE CURSED

Film, 1800’lerin sonunda geçen 'Eight for Silver', John McBride (Boyd Holbrook) isimli bir patoloğa odaklanıyor.

2022'nin en iyi korku filmleri - 3

6. MEN

Başrollerinde Jessie Buckley'in yer aldığı film, kocasının ölümünden sonra İngiltere'nin kırsal bölgelerinde tek başına tatile çıkan Harper'ın hikayesini anlatıyor.

2022'nin en iyi korku filmleri - 4

5. SCREAM (ÇIĞLIK)

Ünlü korku serisi Çığlık’ın (Scream) beşinci filmi, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor.

2022'nin en iyi korku filmleri - 5

4. X

Film, çekimi için gittikleri evde kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan bir grup gencin hikayesini ele alıyor.

2022'nin en iyi korku filmleri - 6

3. WATCHER

Yeni evli bir çift olan Julia va Francis, yeni bir daireye taşınır ve bu sırada bir seri katilin serbest kalması, şehirde panik etkisi yaratır. Film, birileri tarafından izlendiğini düşünen çiftin başından geçenleri konu alıyor.

2022'nin en iyi korku filmleri - 7

2. BLACK PHONE

Film, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan ve bağlantısı bulunmayan siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesini konu ediniyor.

2022'nin en iyi korku filmleri - 8

1. CRİMES OF THE FUTURE

Başrollerinde Viggo Mortensen, Lea Seydoux ve Kristen Stewart’ın yer aldığı filmde, biyolojik evrime ve yaratılan yapay koşullara adapte olabilmek için insanların bedenlerine müdahale edebildiği yakın bir gelecek konu ediliyor. 

N-LIFE HABERLERİ

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