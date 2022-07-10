2022'nin en iyi korku filmleri

Haberler | 10.07.2022 - 09:24 - Son Güncelleme : 10.07.2022 - 09:26
8. FRESH
Bir markette tanışan Noa ve Steve'i konu alan film, arkadaşlık uygulamaları ve Steve'in sıra dışı alışkanları üzerine odaklanıyor.
7. THE CURSED
Film, 1800’lerin sonunda geçen 'Eight for Silver', John McBride (Boyd Holbrook) isimli bir patoloğa odaklanıyor.
6. MEN
Başrollerinde Jessie Buckley'in yer aldığı film, kocasının ölümünden sonra İngiltere'nin kırsal bölgelerinde tek başına tatile çıkan Harper'ın hikayesini anlatıyor.
5. SCREAM (ÇIĞLIK)
Ünlü korku serisi Çığlık’ın (Scream) beşinci filmi, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor.
4. X
Film, çekimi için gittikleri evde kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan bir grup gencin hikayesini ele alıyor.
3. WATCHER
Yeni evli bir çift olan Julia va Francis, yeni bir daireye taşınır ve bu sırada bir seri katilin serbest kalması, şehirde panik etkisi yaratır. Film, birileri tarafından izlendiğini düşünen çiftin başından geçenleri konu alıyor.
2. BLACK PHONE
Film, çocukları hedef alan bir seri katil tarafından kaçırılıp ses geçirmez bir bodrumda tutulan 13 yaşındaki Finney'nin, odada yer alan ve bağlantısı bulunmayan siyah telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesini konu ediniyor.
1. CRİMES OF THE FUTURE
Başrollerinde Viggo Mortensen, Lea Seydoux ve Kristen Stewart’ın yer aldığı filmde, biyolojik evrime ve yaratılan yapay koşullara adapte olabilmek için insanların bedenlerine müdahale edebildiği yakın bir gelecek konu ediliyor.