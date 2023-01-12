2023 Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film seçilen The Fabelmans'a (Fabelmanlar) dair bilinmesi gerekenler

“Steven Spielberg’ün otobiyografik nitelikler taşıyan Fabelmanlar’ı hem sinema sanatına hem de yönetmenin kişisel yolculuğuna çok yönlü bir bakış sunuyor diyen Altyazı dergisi yazarı Eren Odabaşı, filme dair şu yorumu yaptı:



“Film, Steven Spielberg’ün alter-egosu diyebileceğimiz genç Sam’in (Gabriel LaBelle) sinema sanatıyla kurduğu çok yönlü ilişkiyi ele alıyor. Kuşkusuz sinema hakkındaki pek çok diğer filmde olduğu gibi Fabelmanlar’da da naif ve nostaljik bir yön var; sinemayı keşfetmek ve bu büyük keşfe tutkuyla bağlanmak, hatta âşık olmak, Sam’in yolculuğunun önemli bir parçası. Ama bu filmin esas şaşırtıcı ve etkileyici tarafı, Spielberg’ün sinemaya bakışını yalnızca duygusal bir bağ ya da tatlı bir nostalji üzerinden tanımlamayı reddetmesi.”