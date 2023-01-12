2023 Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film seçilen The Fabelmans'a (Fabelmanlar) dair bilinmesi gerekenler

Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yönetmenleri arasında yer alan Steven Spielberg'ün kendi çocukluğundan ilham alarak Pulitzer ödüllü oyun yazarı Tony Kushner ile birlikte kaleme aldığı yarı otobiyografik filmi The Fabelmans (Fabelmanlar), 80. Altın Küre Ödül Töreni’nde, drama alanında En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görüldü.
Sinema tarihinin kilometre taşları arasında yer alan usta yönetmen Steven Spielberg, şu anda sinemalarda oynayan yeni filmi Fabelmanlar ile büyük başarıya imza attı.
Film, Altı Küre’ye En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Özgün Müzik dahil 5 dalda aday gösterilmişti. Filmin başrollerinde Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen ve Gabriel LaBelle gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Yapımcılığını Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg ve Tony Kushner’in üstlendiği The Fabelmans, drama alanında En İyi Film Ödülü ve yönetmenliğini üstelenen Steven Spielberg ile En İyi Yönetmen Ödülü’nü almaya layık görüldü.
The Fabelmans, Steven Spielberg ve Tony Kushner ile En İyi Senaryo ödülü adayı olmuş; 16 yaşındaki hevesli film sevdalısı Sammy Fabelman’ın annesine hayat veren ve dört kez Akademi Ödülü adayı olan Michelle Williams ile drama alanında En İyi Kadın Oyuncu, müziklerini üstlenen beş Oscar ödüllü John Williams ile de En İyi Özgün Müzik ödülü adayı gösterilmişti.
Usta yönetmen Steven Spielberg, ABD’nin Arizona eyaletinde geçen çocukluğunu filme aldı. Spielberg, 17 yaşındayken Arizona’da, ilk filmi Firelight’ı çekmiş, ailesinin yardımıyla Phoenix’teki yerel sinema salonunda filmi göstermişti.
2017 yapımı Spielberg adlı HBO belgeseli, usta yönetmeni yakından tanıtsa da bu filmle Spielberg, sinemanın en iyi hikaye anlatıcılarından biri olarak kendi geçmişini anlatmasıyla bir ilki gerçekleştirdi. Filmde genç oyuncu Gabriel LaBelle, Spielberg’in gençliğini canlandırırken,
Michelle Williams, Spielberg’in annesine, Paul Dano da babasına hayat verdi.
Spielberg, çocukluğunu anlatan film projesinin yazımına, 20 yıl önce yönetmenliğini üstlendiği Yapay Zeka filmi döneminde başladı. Ünlü yönetmen, senaryoyu uzun zamandır senaryo ortaklığı yaptığı, yeni filmi West Side Story için de birlikte çalıştığı Tony Kushner ile birlikte kaleme aldı.
Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan The Fabelmans, arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor. Sammy Fabelman, ailesiyle Arizona'da mütevazi bir yaşam sürer. Sinemanın büyüsüne kapılan Fabelman, bu alanda kendisini geliştirmeye çalışırken bir yandan da aile içinde yaşanan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.
“Steven Spielberg’ün otobiyografik nitelikler taşıyan Fabelmanlar’ı hem sinema sanatına hem de yönetmenin kişisel yolculuğuna çok yönlü bir bakış sunuyor diyen Altyazı dergisi yazarı Eren Odabaşı, filme dair şu yorumu yaptı:
“Film, Steven Spielberg’ün alter-egosu diyebileceğimiz genç Sam’in (Gabriel LaBelle) sinema sanatıyla kurduğu çok yönlü ilişkiyi ele alıyor. Kuşkusuz sinema hakkındaki pek çok diğer filmde olduğu gibi Fabelmanlar’da da naif ve nostaljik bir yön var; sinemayı keşfetmek ve bu büyük keşfe tutkuyla bağlanmak, hatta âşık olmak, Sam’in yolculuğunun önemli bir parçası. Ama bu filmin esas şaşırtıcı ve etkileyici tarafı, Spielberg’ün sinemaya bakışını yalnızca duygusal bir bağ ya da tatlı bir nostalji üzerinden tanımlamayı reddetmesi.”
Fim hakkında Odabaşı’nın, “Anne ve oğul arasındaki derin ve dokunaklı ilişki Fabelmanlar’ın sinema sanatına dair söylediklerini iki yönden geliştiriyor. Öncelikle bu filmi Spielberg’ün anılarından ziyade annesine duyduğu sevgi ve hayranlığın bir portresi olarak görmek, yönetmenin Mitzi vasıtasıyla kendi annesi Leah’yı ölümsüzleştirdiğini söylemek mümkün” yorumu da dikkat çekici.