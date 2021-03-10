Steven Spielberg kendi hayatının filmini çekecek

Usta yönetmen Steven Spielberg, ABD’nin Arizona eyaletinde geçen çocukluğunu filme alıyor. Deadline’ın haberine göre, Michelle Williams, Spielberg’in annesini canlandırmak üzere başrollerden biri olarak görüşme yapıyor.



Spielberg’in, filmin senaryosunu, daha önce pek çok Spielberg filmini yazan Tony Kushner ile birlikte kaleme alacağı öğrenildi. Çekimlerine bu yaz başlanacak filmin 2022’de gösterime girmesi bekleniyor.



Spielberg’in şimdilerde kendisinin farklı yaşlardaki halini temsil edecek oyuncuları aradığı belirtildi.



Oscar'lı yönetmen, geçmiş yıllarda, Arizona’daki çocukluğunun, hikaye temalarından ana karakterlere kadar pek çok filmini nasıl etkilediğini anlatmıştı. 2017 yapımı Spielberg adlı HBO belgeseli, usta yönetmeni yakından tanıtsa da bu filmle Spielberg, sinemanın en iyi hikaye anlatıcılarından biri olarak kendi geçmişini anlatmasıyla bir ilki gerçekleştirecek.



Spielberg, son olarak çektiği West Side Story filmi, geçen yılın sonunda tamamlanmış olsa da salgın nedeniyle gösterimi 2021’e ertelenmişti. Ertelenme hali, ünlü yönetmene yeni film planı yapma imkanı verdi. 2021 başında da kendi hikayesini anlatmaya karar verdi.

BİR SPIELBERG FİLMİ 1917