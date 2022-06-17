Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı

Haberler - ntv.com.tr | 17.06.2022 - 07:07 - Son Güncelleme : 17.06.2022 - 08:20

Kübalı oyuncu Ana de Armas’ın Marilyn Monroe’yu canlandırdığı ‘Blonde’ filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Hollywood ikonunun çocukluk günlerinden şöhrete uzanan yolculuğunu işleyen filmde, Armas'ın Monroe'ya olan benzerliği dikkat çekti.

Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı - 1

Yönetmen koltuğunda Andrew Dominik'in oturduğu ve Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan 'Blonde' filminden ilk görüntüler yayınlandı.

Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı - 2

DİKKAT ÇEKİCİ BENZERLİK

Blade Runner 2049, Deep Water ve Knives Out gibi yapımlarla bilinen Küba asıllı oyuncu Ana de Armas,1950'li yıllarda bir ikon haline gelen Marilyn Monroe'yu canlandıracak. Filmin yayınlanan ilk görsellerinde oyuncunun Monroe'ya olan benzerliği dikkat çekti.

Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı - 3

ROMANDAN UYARLANDI

Joyce Carol Oates’in çok satan romanından uyarlanan filmin kadrosunda Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ve Evan Williams yer alıyor.

Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı - 4

ÇOCUKLUĞUNDAN HOLLYWOOD'A UZANAN YOL

Asıl adı Norma Jane olan ikonun çocukluğundan başlayan hikaye, Monroe’nun şöhrete uzanan yolculuğunu ele alacak.

Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı - 5

’un yıldız isminin hayatını konu alan film, 23 Eylül’de dijital platformda yayınlanacak.

Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı - 6

KÜLT FİLMLERDEN İLHAM ALDI

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Andrew Dominik film için "Dünyanın hiç sevilmeyen çocuklarına uygun" ifadesini kullanmış, kült filmler 'Citizen Kane' ve 'Raging Bull'un arasında kalmış bir hikayesi olduğunu belirtmişti.

Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı - 7

"3 AY DURMADAN ÇALIŞTIK"

Armas, "Yaptığım araştırmalar ve aksanla birlikte bu role hazırlanmam tam bir yılımı aldı. Yönetmenle aylarca çalıştık. 3 ay süren bir setti, çılgın bir programımız vardı" dedi.

Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı - 8

"HAYATIMDAKİ EN GÜZEL DENEYİM"

Blonde filmini çekmenin hayatındaki en güzel deneyim olduğunu vurgulayan oyuncu, "Çok özel bir film. Andrew, çalıştığım en iyi yönetmenlerden biri" ifadelerini kullandı.

Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı - 9

Marilyn Monroe rolüne hazırlandığı süreçte, No Time To Die filmine katılan oyuncu, 10 gün içinde bir ajan rolüne hazırlanması gerektiğini belirtti. Daniel Craig'in sakatlanmasıyla Blonde setine geri dönen oyuncu, çok karmaşık bir dönemde iki farklı rolü canlandırdığını paylaştı.

Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı - 10

Yazar Joyce Carol Oates, bir erkek yönetmenin böylesi feminist bir yorumla film çekmesini takdir ettiğini paylaşmıştı.

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