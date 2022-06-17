Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı

Haberler - ntv.com.tr | 17.06.2022 - 07:07 - Son Güncelleme : 17.06.2022 - 08:20
Yönetmen koltuğunda Andrew Dominik'in oturduğu ve Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan 'Blonde' filminden ilk görüntüler yayınlandı.
Blade Runner 2049, Deep Water ve Knives Out gibi yapımlarla bilinen Küba asıllı oyuncu Ana de Armas,1950'li yıllarda bir ikon haline gelen Marilyn Monroe'yu canlandıracak. Filmin yayınlanan ilk görsellerinde oyuncunun Monroe'ya olan benzerliği dikkat çekti.
Joyce Carol Oates’in çok satan romanından uyarlanan filmin kadrosunda Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ve Evan Williams yer alıyor.
Asıl adı Norma Jane olan ikonun çocukluğundan başlayan hikaye, Monroe’nun şöhrete uzanan yolculuğunu ele alacak.
Hollywood’un yıldız isminin hayatını konu alan film, 23 Eylül’de dijital platformda yayınlanacak.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Andrew Dominik film için "Dünyanın hiç sevilmeyen çocuklarına uygun" ifadesini kullanmış, kült filmler 'Citizen Kane' ve 'Raging Bull'un arasında kalmış bir hikayesi olduğunu belirtmişti.
Blonde filmini çekmenin hayatındaki en güzel deneyim olduğunu vurgulayan oyuncu, "Çok özel bir film. Andrew, çalıştığım en iyi yönetmenlerden biri" ifadelerini kullandı.
Marilyn Monroe rolüne hazırlandığı süreçte, No Time To Die filmine katılan oyuncu, 10 gün içinde bir ajan rolüne hazırlanması gerektiğini belirtti. Daniel Craig'in sakatlanmasıyla Blonde setine geri dönen oyuncu, çok karmaşık bir dönemde iki farklı rolü canlandırdığını paylaştı.
Yazar Joyce Carol Oates, bir erkek yönetmenin böylesi feminist bir yorumla film çekmesini takdir ettiğini paylaşmıştı.