Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı Blonde filminden ilk görseller yayınlandı

Marilyn Monroe rolüne hazırlandığı süreçte, No Time To Die filmine katılan oyuncu, 10 gün içinde bir ajan rolüne hazırlanması gerektiğini belirtti. Daniel Craig'in sakatlanmasıyla Blonde setine geri dönen oyuncu, çok karmaşık bir dönemde iki farklı rolü canlandırdığını paylaştı.