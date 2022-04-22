Marilyn Monroe'yu canlandırmaya hazırlanan Ana De Armas: Oynadığım en zor rol

KÜLT FİLMLERDEN İLHAM ALDI



Filmin yönetmen koltuğunda oturan Andrew Dominik film için "Dünyanın hiç sevilmeyen çocuklarına uygun" ifadesini kullanmış, kült filmler 'Citizen Kane' ve 'Raging Bull'un arasında kalmış bir hikayesi olduğunu belirtmişti.

"3 AY DURMADAN ÇALIŞTIK"



Armas, "Yaptığım araştırmalar ve aksanla birlikte bu role hazırlanmam tam bir yılımı aldı. Yönetmenle aylarca çalıştık. 3 ay süren bir setti, çılgın bir programımız vardı" dedi.

"HAYATIMDAKİ EN GÜZEL DENEYİM"



Blonde filmini çekmenin hayatındaki en güzel deneyim olduğunu vurgulayan oyuncu, "Çok özel bir film. Andrew, çalıştığım en iyi yönetmenlerden biri" ifadelerini kullandı.

Marilyn Monroe rolüne hazırlandığı süreçte, No Time To Die filmine katılan oyuncu, 10 gün içinde bir ajan rolüne hazırlanması gerektiğini belirtti. Daniel Craig'in sakatlanmasıyla Blonde setine geri dönen oyuncu, çok karmaşık bir dönemde iki farklı rolü canlandırdığını paylaştı.