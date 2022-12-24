Avatar ne kadar bilimsel?

Bazı canlıların varlığı ya da yapısı ise Dünya’dakinden daha eski bir yaşama işaret ediyor. Bunu da 6 uzuvlu canlıların gelişmişliğinden anlıyoruz. Daha az yer çekimi olan bir yerde neden yaratıkların altı uzuvlu olduğunu anlamak biraz zor olsa da, Dünya’da da özellikle daha küçük boyutlu canlıların daha fazla uzuvları olduğunu görüyoruz. Zaman içerisinde farklı bir evrim söz konusu olabilir.