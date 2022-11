Avatar serisinin geleceği tehlikede

2009 yılında vizyona giren Avatar, gişe rekorları kırarak tüm dünyada büyük yankı uyandırdı ve bir fenomen haline geldi. Efsanevi yönetmen James Cameron tarafından çekilen yapımın devam filmi Avatar: The Way of Water da uzun süredir bekleniyordu. İkinci Avatar filmi, uzun bekleyişin ardından 16 Aralık'ta vizyona giriyor.

İkinci film için heyecanlı bekleyiş sürerken yapımcı ve yönetmen James Cameron’dan serinin geleceği ile ilgili oldukça önemli açıklamalar geldi. Üç Oscar’a sahip Kanadalı sinemacı, Avatar’ın geleceğinin ikinci filme bağlı olduğunu aktardı.