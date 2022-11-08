Avatar serisinin geleceği tehlikede

"HİKAYEYİ ÜÇÜNCÜ FİLMDE TAMAMLAYABİLİRİZ"

Total Film ile gerçekleştirdiği röportajda Cameron da bu durumun farkında olduğunu belirtti. Cameron’a göre 16 Aralık'ta, yani önümüzdeki ay çıkacak olan The Way of Water başarılı olmazsa dördüncü ve beşinci filmler iptal edilebilir.

68 yaşındaki Cameron, “Piyasa bize üç ay içinde işimizin tamamen veya yarı yarıya bittiğini söyleyebilir. Eğer kârlı değilse sonsuza kadar gitmek yerine hikayeyi üçüncü filmde tamamlayabiliriz. Pandemi ve dijital platformlar nedeniyle şu an, filmleri yazdığımdakinden çok daha farklı bir zamandayız” dedi.

Pandemi ve dijital platformların sinemaya gitme kültürünü etkilediğini söyleyen Cameron, “Kim bilir, belki de insanlara sinemaya gitmenin ne olduğunu hatırlatırız. Asıl soru, bunu şu an dünyada kaç insanın umursadığı" şeklinde konuştu.