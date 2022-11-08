Avatar serisinin geleceği tehlikede

2009 yılında vizyona giren Avatar, gişe rekorları kırarak tüm dünyada büyük yankı uyandırdı ve bir fenomen haline geldi. Efsanevi yönetmen James Cameron tarafından çekilen yapımın devam filmi Avatar: The Way of Water da uzun süredir bekleniyordu. İkinci Avatar filmi, uzun bekleyişin ardından 16 Aralık'ta vizyona giriyor.
İkinci film için heyecanlı bekleyiş sürerken yapımcı ve yönetmen James Cameron’dan serinin geleceği ile ilgili oldukça önemli açıklamalar geldi. Üç Oscar’a sahip Kanadalı sinemacı, Avatar’ın geleceğinin ikinci filme bağlı olduğunu aktardı.
Cameron daha önce dört devam filmi planladığını açıklamıştı. 20th Century Fox, ilk iki devam filmini çekmeyi planına aldı, diğerlerini ise beklemeye bıraktı.
Henüz resmi adı belli olmayan ve çekimleri tamamlanan 'Avatar 3'ün 2024'ün Aralık ayında vizyona girmesi planlanıyor.
Stüdyonun, Avatar 4 ve Avatar 5 için çekimlere başlamadan önce, ilk iki devam filminin gişedeki performansını görmek ve buna karar vermek istediği daha önce ortaya çıkmıştı. Avatar 2 her ne kadar büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor olsa da gişede Disney'in istediği kadar başarı göstermemesi ihtimali de var.
Total Film ile gerçekleştirdiği röportajda Cameron da bu durumun farkında olduğunu belirtti. Cameron’a göre 16 Aralık'ta, yani önümüzdeki ay çıkacak olan The Way of Water başarılı olmazsa dördüncü ve beşinci filmler iptal edilebilir.
68 yaşındaki Cameron, “Piyasa bize üç ay içinde işimizin tamamen veya yarı yarıya bittiğini söyleyebilir. Eğer kârlı değilse sonsuza kadar gitmek yerine hikayeyi üçüncü filmde tamamlayabiliriz. Pandemi ve dijital platformlar nedeniyle şu an, filmleri yazdığımdakinden çok daha farklı bir zamandayız” dedi.
Pandemi ve dijital platformların sinemaya gitme kültürünü etkilediğini söyleyen Cameron, “Kim bilir, belki de insanlara sinemaya gitmenin ne olduğunu hatırlatırız. Asıl soru, bunu şu an dünyada kaç insanın umursadığı" şeklinde konuştu.
Cameron, Temmuz ayında Empire Magazine ile gerçekleştirdiği bir röportajda da dördüncü ve beşinci filmleri başka bir yönetmene devredebileceğini söylemiş, Eylül ayında Disney'in D23 Expo etkinliğindeyse dördüncü filmin yapım sürecinin başladığını belirtmişti.