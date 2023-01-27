Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi oldu

Avatar’ın merakla beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu, 13 yılın ardından izleyiciyle buluştu. Gişe hasılatını katlayarak arttıran film, Avengers: Infinity War'u geçti.

Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi oldu - 1

2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu izleyiciyle buluştu.

Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi oldu - 2

REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

13 yıl aradan sonra görsel efektleriyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan film, gişe rekorları kırmaya devam ediyor.

Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi oldu - 3

INFINITY WAR'U GEÇTİ

Küresel gişede 2.054 milyar dolara ulaşan James Cameron imzalı Avatar: Suyun Yolu filmi, Avengers: Infinity War'u geçerek  dünyanın en çok hasılat yapan beşinci filmi oldu.

Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi oldu - 4

CAMERON'DAN YENİ BAŞARI

Filmin yönetmeni James Cameron ise tüm zamanların en çok gişe yapan beş filmden üçünü yöneterek tarihe geçti.

İlk beşte yer almayı başaran James Cameron'ın diğer filmleri ise Avatar ve Titanic.

Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi oldu - 5

"MARVEL YANINA BİLE YAKLAŞAMAZ"

Öte yandan James Cameron, filmin görsel efektleri üzerine konuşmuştu. Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden ‘tam not’ almayı başaran filmin görsel efektlerinin serinin hayranlarını büyüleyeceğini belirten Cameron, süper kahraman filmleriyle ilgili iddialı yorumlarda bulundu.

Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi oldu - 6

Ünlü yönetmen, görsel teknikler söz konusu olduğunda Marvel’ın "yanlarına bile yaklaşamadığını" söyledi.

Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi oldu - 7

ComicBook.com'a konuk olan ünlü yönetmen, "Açıkçası, büyük çizgi roman filmleri sektörün hacmini artırıyor. Elbette teknikteki yükselen bu dalga herkesi bir araya getiriyor. Size daha kaliteli sanatçılar, daha fazla araç ve kodlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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