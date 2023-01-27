Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi oldu

2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu izleyiciyle buluştu.
13 yıl aradan sonra görsel efektleriyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan film, gişe rekorları kırmaya devam ediyor.
Küresel gişede 2.054 milyar dolara ulaşan James Cameron imzalı Avatar: Suyun Yolu filmi, Avengers: Infinity War'u geçerek dünyanın en çok hasılat yapan beşinci filmi oldu.
Filmin yönetmeni James Cameron ise tüm zamanların en çok gişe yapan beş filmden üçünü yöneterek tarihe geçti.
İlk beşte yer almayı başaran James Cameron'ın diğer filmleri ise Avatar ve Titanic.
Öte yandan James Cameron, filmin görsel efektleri üzerine konuşmuştu. Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden ‘tam not’ almayı başaran filmin görsel efektlerinin serinin hayranlarını büyüleyeceğini belirten Cameron, süper kahraman filmleriyle ilgili iddialı yorumlarda bulundu.
Ünlü yönetmen, görsel teknikler söz konusu olduğunda Marvel’ın "yanlarına bile yaklaşamadığını" söyledi.
ComicBook.com'a konuk olan ünlü yönetmen, "Açıkçası, büyük çizgi roman filmleri sektörün hacmini artırıyor. Elbette teknikteki yükselen bu dalga herkesi bir araya getiriyor. Size daha kaliteli sanatçılar, daha fazla araç ve kodlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.