Beatles tarih yazdı! 54 yıl sonra yeniden bir numara

John Lennon tarafından yazılmış; Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dokunuşlarıyla şekil almış ve 45 yıl sonra Paul ve Ringo tarafından son hali verilmiş son The Beatles şarkısı "Now and Then" geçen hafta dinleyiciyle buluştu. “Now and Then” şarkısının yayınlanmasından sekiz gün sonra Beatles, yeniden listelerde ilk sıraya yerleşti. Müzik dünyasının dört kişilik efsanevi grubu, üyelerinin ikisinin hayatta olmadığı haliyle bir ilke imza atmış oldu.

Beatles, toplamda 18'inci liste başı şarkıları olan "Now and Then" ile birlikte son şarkılarıyla bir numaraya çıkarak Birleşik Krallık liste rekorunu kırdı.

Grubun 17'nci bir numaradaki şarkısı, 1969'da çıkardıkları "The Ballad of John and Yoko" oldu. Beatles, 54 yıl boyunca Kate Bush'un geçen yıl Running Up That ile zirveye ulaştığında kırdığı rekoru elinde tuttu. Birleşik Krallık müzik tarihindeki başka hiçbir sanatçının liste başında yer aldığı tarihler arasında bu kadar uzun süreli bir fark olmamıştı. Beatles'ın yaşayan üyelerinin 1995 ve 1996'da çıkardığı "Free as a Bird" ve "Real Love" adlı yeni şarkılardan hiçbiri listelerin zirvesine çıkmadı.