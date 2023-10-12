Bıçaklı saldırıda gözünü kaybeden Salman Rüşdi'den yeni kitap: Bıçak

Uğradığı bıçaklı saldırıda tek gözünü kaybeden "Şeytan Ayetleri" isimli ünlü kitabın yazarı Salman Rüşdi, saldırı ve sonrasında yaşadıklarını "Bıçak" adıyla kitaplaştırdı.

Bıçaklı saldırıda gözünü kaybeden Salman Rüşdi'den yeni kitap: Bıçak - 1

1988'de yayınladığı "Şeytan Ayetleri" isimli romanıyla ses getiren yazar Salman Rüşdi, 2022 yazında New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 bıçak darbeli saldırıya uğramıştı. Saldırıda tek gözünü kaybeden, sol eli zarar gören ve yüzünde bıçak izi kalan Hint asıllı Amerikalı yazar, yeni yazdığı kitabıyla gündemde.

Bıçaklı saldırıyla hayatı değişen 75 yaşındaki yazar, "Bıçak" (Knife) adını verdiği bir anı kitabı kaleme aldığını duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Bıçaklı saldırıda gözünü kaybeden Salman Rüşdi'den yeni kitap: Bıçak - 2

Rüşdi'nin, uğradığı korkunç saldırıyı ve sonrasında yaşadıklarını kaleme aldığı "Bıçak: Bir Cinayet Girişimi Sonrası Meditasyonlar" adlı kitap 16 Nisan'da çıkıyor.

Bıçaklı saldırıda gözünü kaybeden Salman Rüşdi'den yeni kitap: Bıçak - 3

Ünlü yazar, kitap hakkında yaptığı açıklamada, "Bu, benim yazamam gereken bir kitaptı. Yaşanana dair sorumluluğu üstlenmenin ve şiddete sanatla cevap vermenin bir yolu" ifadesini kullandı.

Bıçaklı saldırıda gözünü kaybeden Salman Rüşdi'den yeni kitap: Bıçak - 4

NE OLMUŞTU?

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 12 Ağustos 2022’de ABD'nin Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 15 bıçak darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Bıçaklı saldırıda gözünü kaybeden Salman Rüşdi'den yeni kitap: Bıçak - 5

New York Times’a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi’nin menajeri Andrew Wylie, Hint kökenli İngiliz yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.

Aynı günün akşamı, polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin New Jersey’deki evinde arama gerçekleştirdiği Matar, 14 Ağustos'ta, ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.

1980’lerde yazdığı “Şeytan Ayetleri” kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni’den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.

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