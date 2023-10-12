Bıçaklı saldırıda gözünü kaybeden Salman Rüşdi'den yeni kitap: Bıçak
Uğradığı bıçaklı saldırıda tek gözünü kaybeden "Şeytan Ayetleri" isimli ünlü kitabın yazarı Salman Rüşdi, saldırı ve sonrasında yaşadıklarını "Bıçak" adıyla kitaplaştırdı.
1988'de yayınladığı "Şeytan Ayetleri" isimli romanıyla ses getiren yazar Salman Rüşdi, 2022 yazında New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 bıçak darbeli saldırıya uğramıştı. Saldırıda tek gözünü kaybeden, sol eli zarar gören ve yüzünde bıçak izi kalan Hint asıllı Amerikalı yazar, yeni yazdığı kitabıyla gündemde.
Bıçaklı saldırıyla hayatı değişen 75 yaşındaki yazar, "Bıçak" (Knife) adını verdiği bir anı kitabı kaleme aldığını duyurdu.