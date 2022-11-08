Cem Yılmaz'ın Ayzek ile Bir Gece filminden ilk kareler

Cem Yılmaz, yeni filmi Ayzek ile Bir Gece'den ilk fotoğrafları yayınladı.

Cem Yılmaz'ın Ayzek ile Bir Gece filminden ilk kareler - 1

Cmylmz Fikirsanat’ın yapımcısı olduğu Ayzek ile Bir Gece'den ilk fotoğraflar geldi.


Cem Yılmaz'ın Ayzek ile Bir Gece filminden ilk kareler - 2

Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinde yer alan 2 Arada filminde yer alan Ayzek karakterinden ayrı bir hikaye yaratarak seyirciyle buluşturuyor.


Cem Yılmaz'ın Ayzek ile Bir Gece filminden ilk kareler - 3

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Nilperi Şahinkaya, Özge Özberk ve Bülent Şakrak yer alıyor.


Cem Yılmaz'ın Ayzek ile Bir Gece filminden ilk kareler - 4

KONUSU

Yıllardır vapurlarda garsonluk yapan Ayzek, pandemi nedeniyle işsiz kalır ve bir süre sonra bir otelin gece vardiyasında iş bulur.

Cem Yılmaz'ın Ayzek ile Bir Gece filminden ilk kareler - 5

Ancak ilk gecesinde Ayzek'in başına neler geleceğini kim bilebilir...

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