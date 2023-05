Hıdırellez nedir, ne zaman, nasıl kutlanır? İşte Hıdırellez ritüelleri

HIDIRELLEZ GECESİYLE İLGİLİ INANIŞ NEDIR?

İnanca göre Hızır ile İlyas, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bir gül ağacı altında buluşuyor. Halk inancına göre peygamber olan ve Ölümsüzlüğe sahip Hızır ile İlyas, her yıl sadece bir kez buluşuyor. Onların ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği, şifa dağıttıkları kabul ediliyor.