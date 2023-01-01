James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim

Avatar’ın merakla beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu, 13 yılın ardından izleyiciyle buluştu. Film, vizyona girdiği ilk haftada hem Türkiye hem dünya gişesinde büyük bir başarı yakaladı.
James Cameron’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar: Suyun Yolu, 2022 yılında 1 milyar dolar hasılatı en hızlı aşan film oldu.
Avatar: Suyun Yolu'nun ardından şu sıralar, fantastik serinin son üç yapımı üstünde çalışan Cameron, RRR'ın yönetmeni SS Rajamouli'nin sorularını yanıtladı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Empire dergisi için röportaj veren James Cameron, Avatar'ın aldığı zaman yüzünden istediği tüm hikayeleri anlatamadığı için kendini kötü hissedip hissetmediği sorusuna yanıt verdi.
Cameron, "Merhaba, SS. Soruna yanıt olarak iki düşüncem var" dedi ve devam etti:
"Birincisi, Avatar'ın dünyası o kadar geniş ki, anlatmak istediğim hikayelerin çoğunu bu dünya içinde anlatabilir ve keşfetmeyi umduğum biçimsel tekniklerin çoğunu deneyebilirim. İkincisiyse, evet... sanatçılar olarak zamanımız sınırlı. Filmleştiremediğim bazı hikayelerin yasını her zaman tutacağım."
Cameron, sözlerine; "Tuhaf Günler'de (Strange Days) Kathryn Bigelow'un ve Alita: Savaş Meleği'nde (Alita: Battle Angel) bayrağı devrettiğimde Robert Rodriguez'in yaptığı gibi, diğer yönetmenler bazı fikirlerimi keşfetmek istediklerinde büyük memnuniyet duyuyorum. Hayran olduğum yönetmenlerle gelecekte daha fazla iş birliği yapmayı dört gözle bekliyorum" diye devam etti.
Ünlü yönetmen, Avatar üstünde çalışırken yıllar süren gecikmeler yaşanınca 2003'te duyurduğu Alita filmini Rodriguez'e devretmişti. Cameron yapımcısı olarak yaratıcı açıdan filme dahil olmaya devam etti ve Alita, sonunda 2019'da vizyona girdi.