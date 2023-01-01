James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim

2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu izleyiciyle buluştu. 13 yıl aradan sonra görsel efektleriyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan filmin yönetmeni James Cameron, son röportajında izleyiciye aktaramadığı hikayeler için kötü hissedip hissetmediği sorusuna yanıt verdi.

James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim - 1

Avatar’ın merakla beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu, 13 yılın ardından izleyiciyle buluştu. Film, vizyona girdiği ilk haftada hem Türkiye hem dünya gişesinde büyük bir başarı yakaladı.

James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim - 2

2022 YILINA DAMGA VURDU

James Cameron’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar: Suyun Yolu, 2022 yılında 1 milyar dolar hasılatı en hızlı aşan film oldu.

James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim - 3

Avatar: Suyun Yolu'nun ardından şu sıralar, fantastik serinin son üç yapımı üstünde çalışan Cameron, RRR'ın yönetmeni SS Rajamouli'nin sorularını yanıtladı.

James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim - 4

"SANATÇILAR OLARAK ZAMANIMIZ KISITLI"

Independent Türkçe'nin haberine göre; Empire dergisi için röportaj veren James Cameron, Avatar'ın aldığı zaman yüzünden istediği tüm hikayeleri anlatamadığı için kendini kötü hissedip hissetmediği sorusuna yanıt verdi.

James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim - 5

Cameron, "Merhaba, SS. Soruna yanıt olarak iki düşüncem var" dedi ve devam etti:

"Birincisi, Avatar'ın dünyası o kadar geniş ki, anlatmak istediğim hikayelerin çoğunu bu dünya içinde anlatabilir ve keşfetmeyi umduğum biçimsel tekniklerin çoğunu deneyebilirim. İkincisiyse, evet... sanatçılar olarak zamanımız sınırlı. Filmleştiremediğim bazı hikayelerin yasını her zaman tutacağım."

James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim - 6

"HAYRAN OLDUĞUM YÖNETMENLERLE DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUM"

Cameron, sözlerine; "Tuhaf Günler'de (Strange Days) Kathryn Bigelow'un ve Alita: Savaş Meleği'nde (Alita: Battle Angel) bayrağı devrettiğimde  Robert Rodriguez'in yaptığı gibi, diğer yönetmenler bazı fikirlerimi keşfetmek istediklerinde büyük memnuniyet duyuyorum. Hayran olduğum yönetmenlerle gelecekte daha fazla iş birliği yapmayı dört gözle bekliyorum" diye devam etti.

James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim - 7

Ünlü yönetmen, Avatar üstünde çalışırken yıllar süren gecikmeler yaşanınca 2003'te duyurduğu Alita filmini Rodriguez'e devretmişti. Cameron yapımcısı olarak yaratıcı açıdan filme dahil olmaya devam etti ve Alita, sonunda 2019'da vizyona girdi.

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