James Cameron: İstediğim diğer hikayeleri Avatar evreninde anlatabilirim

Cameron, "Merhaba, SS. Soruna yanıt olarak iki düşüncem var" dedi ve devam etti:



"Birincisi, Avatar'ın dünyası o kadar geniş ki, anlatmak istediğim hikayelerin çoğunu bu dünya içinde anlatabilir ve keşfetmeyi umduğum biçimsel tekniklerin çoğunu deneyebilirim. İkincisiyse, evet... sanatçılar olarak zamanımız sınırlı. Filmleştiremediğim bazı hikayelerin yasını her zaman tutacağım."