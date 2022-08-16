Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak

Haberler - ntv.com.tr | 16.08.2022 - 14:48 - Son Güncelleme : 16.08.2022 - 15:09
Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı ilişkisi nedeniyle kariyerinde zor günler yaşayan Johnny Depp, 25 yıl aradan sonra yeniden yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanıyor.
İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin hayatını anlatacak filmin yapımcılığını ise efsane oyuncu Al Pacino ve Barry Navidi üstlenecek.
Çekimlerine 2023 yılında başlanması planlanan filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuyla ilgili ise henüz kesinleşen bir bilgi yok.
Depp en son Marlon Brando ile başrollerini paylaştığı 1997 yapımı Kahraman (The Brave) filminin yönetmen koltuğunda oturmuştu.
Ünlü oyuncunun 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser vereceği açıklandı.
Pandemi nedeniyle ertelenen konser önümüzdeki yıl Lifepark'ta yapılacak. Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor.
Öte yandan, Depp'in yeni film projesi ‘Jeanne du Barry’ adlı filmden filmden ilk görseli yayınlandı. Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıran oyuncunun dönem kıyafetleri ve peruğuyla verdiği poz oldukça dikkat çekti.
Film, işçi sınıfından genç bir kadın olan Jeanne'nin zekasını ve cazibesini kullanarak yükselmesini ve kendisinin bir fahişe olduğundan habersiz olan kralın kendisini fark etmesini konu alıyor.
Adı daha önce ‘La Favorite' olarak açıklanan filmin yönetmen koltuğunda ‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco oturacak. 2023 yılında vizyona girmesi beklenen film aynı zamanda oyuncunun ilk Fransız yapımı olacak. Oyuncu kadrosunda Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory ve India Hair gibi isimler yer alıyor.
Oyuncunun Amber Heard ile yaşadığı dava süreci nedeniyle marka elçisi olduğu Dior ile ilişkisinin sallantıda olduğu biliniyordu.
Fransız moda markasıyla yeniden anlaşan 59 yaşındaki oyuncunun 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor. TMZ’nin haberine göre oyuncu markanın Sauvage Men parfümü için yeniden kamera karşısına geçecek.