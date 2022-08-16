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Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak

Haberler - ntv.com.tr | 16.08.2022 - 14:48 - Son Güncelleme : 16.08.2022 - 15:09

ABD'li oyuncu Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazandıktan sonra yeni film projeleriyle kariyerine hızlı bir dönüş yapıyor. 25 yıllık aradan sonra yeniden yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanan Depp, yapımcılığını Al Pacino'nun üstleneceği yeni bir film ile izleyiciyle buluşacak.

Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak - 1

Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı ilişkisi nedeniyle kariyerinde zor günler yaşayan , 25 yıl aradan sonra yeniden yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanıyor.

Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak - 2

AL PACINO YAPIMCI OLACAK

İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani'nin hayatını anlatacak filmin yapımcılığını ise efsane oyuncu Al Pacino ve Barry Navidi üstlenecek.

Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak - 3

Çekimlerine 2023 yılında başlanması planlanan filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosuyla ilgili ise henüz kesinleşen bir bilgi yok. 

Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak - 4

Depp en son Marlon Brando ile başrollerini paylaştığı 1997 yapımı Kahraman (The Brave) filminin yönetmen koltuğunda oturmuştu.

Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak - 5

İSTANBUL'A GELİYOR

Ünlü oyuncunun 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser vereceği açıklandı.

Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak - 6

EFSANELER BİR ARADA

Pandemi nedeniyle ertelenen konser önümüzdeki yıl Lifepark'ta yapılacak. Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor.

Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak - 7

YENİ FİLM PROJESİNDEN İLK GÖRSEL

Öte yandan, Depp'in yeni film projesi ‘Jeanne du Barry’ adlı filmden filmden ilk görseli yayınlandı. Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıran oyuncunun dönem kıyafetleri ve peruğuyla verdiği poz oldukça dikkat çekti.

Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak - 8

İLK FRANSIZ PROJESİ

Film, işçi sınıfından genç bir kadın olan Jeanne'nin zekasını ve cazibesini kullanarak yükselmesini ve kendisinin bir fahişe olduğundan habersiz olan kralın kendisini fark etmesini konu alıyor.

Adı daha önce ‘La Favorite' olarak açıklanan filmin yönetmen koltuğunda ‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco oturacak. 2023 yılında vizyona girmesi beklenen film aynı zamanda oyuncunun ilk Fransız yapımı olacak. Oyuncu kadrosunda Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory ve India Hair gibi isimler yer alıyor.

Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak - 9

MARKA İLE YENİDEN ANLAŞTI

Oyuncunun Amber Heard ile yaşadığı dava süreci nedeniyle marka elçisi olduğu Dior ile ilişkisinin sallantıda olduğu biliniyordu.

Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak - 10

Fransız moda markasıyla yeniden anlaşan 59 yaşındaki oyuncunun 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor. TMZ’nin haberine göre oyuncu markanın Sauvage Men parfümü için yeniden kamera karşısına geçecek.

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