Johnny Depp 25 yıl sonra yönetmen koltuğunda oturacak

İLK FRANSIZ PROJESİ

Film, işçi sınıfından genç bir kadın olan Jeanne'nin zekasını ve cazibesini kullanarak yükselmesini ve kendisinin bir fahişe olduğundan habersiz olan kralın kendisini fark etmesini konu alıyor.

Adı daha önce ‘La Favorite' olarak açıklanan filmin yönetmen koltuğunda ‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco oturacak. 2023 yılında vizyona girmesi beklenen film aynı zamanda oyuncunun ilk Fransız yapımı olacak. Oyuncu kadrosunda Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory ve India Hair gibi isimler yer alıyor.