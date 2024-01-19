Madonna'ya dava açıldı: Sahneye geç çıkıyor!

Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, ertelediği dünya turnesine devam ediyor. Sahneye geç çıkan şarkıcıya dava açıldı.

Madonna'ya dava açıldı: Sahneye geç çıkıyor! - 1

Madonna, 15 Temmuz'da başlayacak olan "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Tedavisinin ardından dünya turnesine Londra'da başlayan yıldız, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, bazı hayranlarının tepkisini çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Madonna'ya dava açıldı: Sahneye geç çıkıyor! - 2

2 SAAT GEÇ ÇIKTI

Şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.

13 Aralık nNew York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen hayranlar, konserin 8:30'da başlamasını gerekirken 10:30'da başladığını dile getirdi. Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktı.

Madonna'ya dava açıldı: Sahneye geç çıkıyor! - 3

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLDİ

Benzer bir durum 2016 yılında da yaşanmıştı. Rebel Heart Turnesi'ne çıkan Madonna, konserlerine iki saat geç çıktığı için tepki çekmişti.

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