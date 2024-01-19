Madonna'ya dava açıldı: Sahneye geç çıkıyor!
Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna, ertelediği dünya turnesine devam ediyor. Sahneye geç çıkan şarkıcıya dava açıldı.
Madonna, 15 Temmuz'da başlayacak olan "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Tedavisinin ardından dünya turnesine Londra'da başlayan yıldız, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, bazı hayranlarının tepkisini çekti.