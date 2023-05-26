Marvel'ın yeni filmleri ne zaman yayınlanacak? Hangi Marvel filmleri yayınlanacak?

YENİLMEZLER: KANG HANEDANI / 2 MAYIS 2025

Kang the Conqueror olarak da bilinen Nathaniel Richards, eski ve ölümcül düşmanın oğlu Marcus ile gezegeni fethetme niyetindedir. Kang geçici olarak başarılı olsa da süper kahramanlar onun şeytani planına bir son vermek için bir araya gelir. Avengers: Endgame'in devamı niteliğinde olan bu yapımın Marvel Sinematik Evrenindeki 40 film olması planlanıyor. Yenilmezlerin yeni filmi 2 Mayıs 2025'te hayran kitlesiyle beyaz perdede buluşacak.