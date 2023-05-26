Marvel'ın yeni filmleri ne zaman yayınlanacak? Hangi Marvel filmleri yayınlanacak?

Marvel Studios'un 2019'da 1 milyar doların üstünde gişe hasılatı yapan Captain Marvel'ın devam filmi olacak The Marvels 10 Kasım 2023 tarihinde beyaz perdede sinemaseverler ile buluşacak. Yönetmen koltuğunda Anna Boden ve Ryan Fleck’in oturduğu 2019 yapımı Captan Marvel filminin devam halkası olan yapımda, süper güçlere sahip olan Captan Marvel’a dönüşen Carol Danvers’e bir kez daha Brie Larson hayat veriyor.
Kaptan Amerika: Yeni Dünya Düzeni, Marvel Comic'in aynı adla süper kahramanına dayanan yeni bir süper kahraman filmidir. Film, tüm Kaptan Amerika serilerinin devamı niteliğindedir. Kaptan Amerika'nın yeni filmi 3 Mayıs 2024 tarihinde gösterime girecek.
Senaryosunu Black Widow ve Thor'un senaristi Eric Pearson'ın üstlendiği Thunderbolts, hükümet tarafından birtakım görevlere gönderilen bir grup kötünün hikayesini konu ediyor. Marvel'ın D23 Expo 2022'de onaylanmasının ardından 23 Temmuz 2024'te yayımlanacak olan filmde Harrison Ford, Kaptan Amerika: Yeni Dünya Düzeni'nden sonra Thaddeus "Thunderbolt" Ross rolünü canlandıracak.
Marvel 2019'da Blade'i duyurmuştu ancak ne zaman yayınlanacağını belirtmemişti. Ancak üç yıl sonra aynı etkinlikte filmin 2024 yılında sinemalarda gösterime giren dördüncü uzun metrajlı film olacağı duyuruldu. Yarı vampir yarı insan karakteri olan Blade'in başrolünü iki kez Oscar ödülü alan Mahershala Ali üstlenecek. Film 6 Eylül 2024'te sinemalarda izleyicilerle buluşacak.
Deadpool serisinden toplamda 1,4 milyar dolar gişe hasılatı elde eden Marvel, serinin üçüncü filminin çekimlerine başladı. Kara mizahı ve yetenekleriyle seyirciyi eğlendiren Wade Wilson başrolde yine yerini alacak. Yönetmenliğiini Shawn Levy'nin üstlendiği bu devam filmi 8 Kasım 2024'te vizyona girecek.
Yeniden üstüne düşülen "Fantastic Four" serisinin ikinci serisinde yönetmenliği Josh Trank üstleniyor. Marvel Comics tarafından çıkış yapan bu filmde Jack Kirby ve Stan Lee tarafından yaratılan bu süper kahraman ekibine "Marvel'in İlk Ailesi" adı veriliyor. Reed Richards, sevgilisi Sue Storm, erkek kardeşi Johnny Storm ve Reed'in çocukluk arkadaşı Ben Grimm'den oluşan ekip, süper güçlerinibir uzay görevi sırasında kozmik radyasyona maruz kaldıktan sonra kazanıyor. Fantastik Dörtlü filmi 14 Şubat 2025 tarihinde gösterimde olacak.
Kang the Conqueror olarak da bilinen Nathaniel Richards, eski ve ölümcül düşmanın oğlu Marcus ile gezegeni fethetme niyetindedir. Kang geçici olarak başarılı olsa da süper kahramanlar onun şeytani planına bir son vermek için bir araya gelir. Avengers: Endgame'in devamı niteliğinde olan bu yapımın Marvel Sinematik Evrenindeki 40 film olması planlanıyor. Yenilmezlerin yeni filmi 2 Mayıs 2025'te hayran kitlesiyle beyaz perdede buluşacak.
Beyonder adlı kozmik bir varlık, Dünya'daki süper kahramanların varlığından etkilenir ve Marvel'in ön saflardaki kahramanlarından bazılarını kaçırır ve onları 'savaş dünyası' adı verilen yapay olarak inşa edilmiş bir gezegene ışınlar. Orada, onlara birbirlerine ölümüne savaşmalarını emreder. Yenilmezler serisinin Oyunsonu filmi gişede 2 Milyar 790 milyon 216 bin dolar hasılata ulaşarak en yüksek gişe hasılatı yapan film olmayı başarmıştı.