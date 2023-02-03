‘Moss & Freud’ filminde Kate Moss'u canlandıracak oyuncu belli oldu

Ünlü model Kate Moss, 2002 yılında ressam Lucian Freud’un karşısına oturarak poz vermesi deneyimine odaklanacak olan biyografik film ‘Moss & Freud’ için kişisel tarihini gözler önüne serecek.
‘Moss & Freud’ filmi, 2013’te ‘The Phone Cal’ adlı kısa filmiyle Oscar kazanan James Lucas tarafından kaleme alındı.
Moss, Freud’la yaşadığı deneyim ve film projesiyle ilgili "Lucian'ın karşısına oturmak bir onur ve inanılmaz bir deneyimdi. ‘The Phone Call'u izledikten sonra, James'in bu deneyimi hak ettiği şekilde aktaracağını biliyordum. En başından beri proje ve senaryo geliştirmede yer aldım, şimdi filmin hayata geçmesini görmek beni çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.
Hazırlıkları devam eden ‘Moss & Freud’ filminde Kate Moss'u oynayacak isim belli oldu.
Filmde Ellie Bamber, Kate Moss'u canlandırırken Derek Jacobi de Lucien Freud'a hayat verecek.
2011 yılında 88 yaşındayken hayatını kaybeden ressam Freud, o dönemde verdiği bir röportajda, hayallerinden birinin Kate Moss’un resmini yapmak olduğunu söylemişti ve Moss da resmini yapması için poz vermeyi kabul etmişti.
Freud’un yaptığı Moss tablosu, 2005'teki Christie's müzayedesinde 3.5 milyon sterline satıldı.