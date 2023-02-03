‘Moss & Freud’ filminde Kate Moss'u canlandıracak oyuncu belli oldu

"FİLMİN HAYATA GEÇMESİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Moss, Freud’la yaşadığı deneyim ve film projesiyle ilgili "Lucian'ın karşısına oturmak bir onur ve inanılmaz bir deneyimdi. ‘The Phone Call'u izledikten sonra, James'in bu deneyimi hak ettiği şekilde aktaracağını biliyordum. En başından beri proje ve senaryo geliştirmede yer aldım, şimdi filmin hayata geçmesini görmek beni çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.