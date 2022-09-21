Nazım Hikmet’in hayatı müzikale taşındı

Nazım Hikmet’in hayatını, Zülfü Livaneli şarkılarının yeni düzenlemeleri ve Engin Hepileri’nin başarılı oyunculuğuyla sahneye taşıyan biyografik müzikal “Ben Nazım”ın dünya prömiyeri Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda dün gerçekleşti.
Müzikalde kısa bir konuşma yapan sanatçı Zülfü Livaneli, "Benim gençliğimde Nazım Hikmet Türkiye’de yasaktı. Kendi dilinde, kendi ülkesinde kitapları basılmıyordu. Ama inanıyordu ki bir gün kendi dilinde de kitapları basılacak, şarkıları söylenecek. Daha sonra Nazım Hikmet’in yaşadığı kaderi bizim kuşaklar da yaşadı" dedi.
Mehmet Balkan rejisi ve koreografisiyle, Rengim Gökmen müzik direktörlüğü ve şefliğinde sahneye konan “Ben Nazım” müzikali, Hepileri’ye eşlik eden dansçılar, solistler, senfoni ve rock orkestralarından oluşan yaklaşık 130 kişilik bir ekiple binlerce sanatsevere unutulmayacak bir gece yaşattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen prömiyerde alanı hınca hınç dolduran sanatseverler, temsilin sonunda ekibi dakikalarca ayakta alkışladılar.
Prömiyerde Canan Kaftancıoğlu, Dilek İmamoğlu, Beyza Şekerci, Mustafa Taviloğlu, Alper Saldıran, Altan Gördüm, Nergis Öztürk, Murat Meriç, Doğan Yıldırım, Sedef İybar, Belgin Akın, Özlem Başoğlu, Tuna Öztürk, Esin Demiroren, Can ile Özlem Zehebi, Albert ve Şeli Elvaşvili gibi davetliler de “Ben Nazım” ekibini yalnız bırakmadı.
Dünya standartlarında bir hikâye anlatıcılığıyla Türkiye’ye yeni bir müzikal anlayışı getirme hedefiyle yola çıkan biyografik müzikal “Ben Nazım”, 1970’ten bu yana Nazım Hikmet şiirlerini besteleyen usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin tüm dünyada yorumlanmış şarkılarından oluşuyor.
Metinlerini Şirin Aktemur’un kaleme aldığı “Ben Nazım” müzikali için Livaneli bestelerinin yeniden düzenlemelerini ise Tolga Taviş yaptı. Müzikal, Duende Global prodüksiyonu olarak sahneye konuyor.
Nazım Hikmet’e hayat veren Engin Hepileri’ye sahnede Vera rolünde İlke Kodal, Piraye rolünde Deniz Alp ve Münevver rolünde Petek Çetintemel eşlik ediyor.
RockA grubu ve solistler Görkem Ezgi Yıldırım (soprano), Sibel Gürsoy (vokal), Zeynep Halvaşi (mezzo soprano), Petra Nachtmanova (vokal, bağlama), Serkan Taylan (tenor), Mehmet Yılmaz (bas bariton) ve Teyfik Rodos’un (bas) sesleriyle mozaik bir anlatı oluşturdukları gösteride Duende Global Çağdaş Dans Topluluğu ise büyüleyici danslarıyla yer alıyor.
Sanatseverleri, Nazım Hikmet’in hayatına ve aşklarına tanıklık etmeye çağıran “Ben Nazım” müzikali, prömiyerinin ardından yurtiçinde ve yurt dışında sahnelenmeye devam edecek.
İşte müzikaldan yansıyan görüntüler...