Nazım Hikmet’in hayatı müzikale taşındı

Müzikalde kısa bir konuşma yapan sanatçı Zülfü Livaneli, "Benim gençliğimde Nazım Hikmet Türkiye’de yasaktı. Kendi dilinde, kendi ülkesinde kitapları basılmıyordu. Ama inanıyordu ki bir gün kendi dilinde de kitapları basılacak, şarkıları söylenecek. Daha sonra Nazım Hikmet’in yaşadığı kaderi bizim kuşaklar da yaşadı" dedi.