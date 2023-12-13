Ölümlü Dünya 2 filmi 1 milyon seyirci barajını aştı

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak'ın başrollerde yer aldığı Ölümlü Dünya 2, gişede 1 milyon seyirci barajını aşarak yeni başarıya imza attı.

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 milyon seyirci barajını aştı - 1

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği; başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Sarp Apak, Feyyaz Yiğit ve Doğu Demirkol'un yer aldığı "Ölümlü Dünya 2" filmi, gişede 1 milyon seyirci sayısına ulaşmayı başardı.

Yapım şirketi Taff Pictures, 1 milyon seyirciye ulaşma haberini sosyal medyada, "12 günde 1 milyon seyirciye ulaştık! Beyaz perdede bizimle beraber gülen herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurdu. 

N-LIFE HABERLERİ

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 milyon seyirci barajını aştı - 2

“Ölümlü Dünya 2” filmi bir haftada serinin ilk filminin 12 haftada elde ettiği 585 bin 498 seyirci sayısını bir haftada geçti.

"Ölümlü Dünya 2" 12 günde 1 milyon seyirciye ulaşarak, Aras Bulut İyinemli’nin başrolde olduğu "Atatürk" filminin ardından sinemaların yeniden canlanmasına ön ayak oldu.

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 milyon seyirci barajını aştı - 3

Yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği filmin yönetmeni Ali Atay, aynı zamanda Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’yle birlikte filmin yazar ekibinde de yer aldı.

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 milyon seyirci barajını aştı - 4

Filmin güçlü kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve  Reha Özcan yer alıyor.

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 milyon seyirci barajını aştı - 5

Filmde kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokuyor ve son bir vurgun yapmaya kalkışıyor.

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 milyon seyirci barajını aştı - 6

1 Aralık'ta vizyona giren film, bu yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı oldu.

Ölümlü Dünya 2, ilk haftasında 400 binin üstünde izlenme oranıyla yılın en iyi açılış yapan Türk komedi filmi konumunda.

DAHA FAZLA GÖSTER