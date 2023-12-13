Ölümlü Dünya 2 filmi 1 milyon seyirci barajını aştı
Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak'ın başrollerde yer aldığı Ölümlü Dünya 2, gişede 1 milyon seyirci barajını aşarak yeni başarıya imza attı.
Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği; başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Sarp Apak, Feyyaz Yiğit ve Doğu Demirkol'un yer aldığı "Ölümlü Dünya 2" filmi, gişede 1 milyon seyirci sayısına ulaşmayı başardı.
Yapım şirketi Taff Pictures, 1 milyon seyirciye ulaşma haberini sosyal medyada, "12 günde 1 milyon seyirciye ulaştık! Beyaz perdede bizimle beraber gülen herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurdu.