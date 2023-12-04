Ölümlü Dünya 2 rekor açılış yaptı

Ölümlü Dünya 2 vizyona girmeden sosyal medyada, izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmüştü. Film vizyona girdikten sonra ise, bir rekora imza atarak 400 binin üstü izlenme oranıyla yılın en iyi açılış yapan Türk komedi yapımı oldu.

Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı film, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.