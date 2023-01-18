Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg'ün son filmine pandemi ilham oldu

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Yönetmen ödülünün sahibi olan usta yönetmen Steven Spielberg, hayatını konu alan filmi yapmak için kendisine pandeminin ilham olduğunu söyledi.
Fabelmanlar filmiyle beyazperdeye dönen yönetmen, Covid-19 pandemisinin bu filmi yapmada büyük etkisi olduğunu paylaştı.
Üç Oscar ödüllü Spielberg, Daily Star’a verdiği röportajda “Bu hastalık yüzünden tüm dünyanın yok olacağından endişe etmiştim” dedi.
Bu korkusunun kendisine yön verdiğini belirten 76 yaşındaki yönetmen “Eğer son bir film daha yapma şansım olsaydı, bu hikaye olurdu” ifadelerini kullandı.
76 yaşındaki yönetmen, pandemi döneminde herkes gibi farklı haber kanallarını izlediğini ve pandeminin gidişatını ekrana yapışmış bir şekilde takip ettiğini söyledi.
Öte yandan, sinema tarihinin kilometre taşları arasında yer alan usta yönetmen, Fabelmanlar ile büyük başarıya imza attı.
Film, Altı Küre’ye En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Özgün Müzik dahil 5 dalda aday gösterilmişti. Filmin başrollerinde Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen ve Gabriel LaBelle gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Usta yönetmen Steven Spielberg, ABD’nin Arizona eyaletinde geçen çocukluğunu filme aldı. Spielberg, 17 yaşındayken Arizona’da, ilk filmi Firelight’ı çekmiş, ailesinin yardımıyla Phoenix’teki yerel sinema salonunda filmi göstermişti.
2017 yapımı Spielberg adlı HBO belgeseli, usta yönetmeni yakından tanıtsa da bu filmle Spielberg, sinemanın en iyi hikaye anlatıcılarından biri olarak kendi geçmişini anlatmasıyla bir ilki gerçekleştirdi. Filmde genç oyuncu Gabriel LaBelle, Spielberg’in gençliğini canlandırırken,
Michelle Williams, Spielberg’in annesine, Paul Dano da babasına hayat verdi.
Spielberg, çocukluğunu anlatan film projesinin yazımına, 20 yıl önce yönetmenliğini üstlendiği Yapay Zeka filmi döneminde başladı. Ünlü yönetmen, senaryoyu uzun zamandır senaryo ortaklığı yaptığı, yeni filmi West Side Story için de birlikte çalıştığı Tony Kushner ile birlikte kaleme aldı.
Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan The Fabelmans, arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor. Sammy Fabelman, ailesiyle Arizona'da mütevazi bir yaşam sürer. Sinemanın büyüsüne kapılan Fabelman, bu alanda kendisini geliştirmeye çalışırken bir yandan da aile içinde yaşanan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.