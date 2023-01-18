Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg'ün son filmine pandemi ilham oldu

FABELMANLAR’IN KONUSU NE?

Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan The Fabelmans, arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor. Sammy Fabelman, ailesiyle Arizona'da mütevazi bir yaşam sürer. Sinemanın büyüsüne kapılan Fabelman, bu alanda kendisini geliştirmeye çalışırken bir yandan da aile içinde yaşanan sorunların üstesinden gelmeye çalışır.