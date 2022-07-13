Queen’in gitaristi Brian May, James Webb uzay teleskobu için şarkı yaptı

Haberler | 13.07.2022 - 11:22
Bir rock müzik efsanesi olan Queen’in bir o kadar efsane olan gitaristi Brian May, dünyanın geri kalanı kadar James Webb teleskobuyla da ilgili çıktı. Aslında bu normal, çünkü sanatçının astrofizik alanında doktorası bulunuyor.
Webtekno'nun haberine göre, hala Adam Lambert ile aktif sahne alan Queen’in gitaristi Brian May, James Webb uzay teleskobunun ilk renkli fotoğraflarının şerefine besteci Graham Gouldman ile bir şarkı yaptı.
May ve Gouldman'ın Floating In Heaven şarkısının piyasaya sürülmesi, James Webb uzay teleskobunun dünyaya gönderdiği ilk renkli fotoğrafların yayınlanması ile aynı zamana denk geldi. Astrofizik alanında doktorası olan Brian May, “Bir keşif dünyasında, hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir yere gitmekten daha heyecan verici bir şey yoktur” diyor.
Müzik videosunda Brian May'in gitarını 'uzayda' çalarken, Gouldman'ın uzayda süzülüp şarkı söylediği bir anı görebiliyoruz.
Aslınd Queen’in gitaristinin bu yeni şarkısı, Queen’in uzayla alakalı olan ilk şarkısı değil.
'39 adlı uzayla ilgili başka bir şarkı, Queen'in 1975’te çıkan A Night At The Opera albümünde yer alıyordu ve bir yüzyılı geride bırakan bir yıllık seyahatleri sırasında evlerine dönmek için yola çıkan bir grup uzay kaşifinin hikayesini anlatıyordu.
İngiliz sanatçı, en son, Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlama amacıyla düzenlenen Platin Jübile'de Buckingham Sarayı'nın çatısında gitar çalmıştı.