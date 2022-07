Queen’in gitaristi Brian May, James Webb uzay teleskobu için şarkı yaptı

May ve Gouldman'ın Floating In Heaven şarkısının piyasaya sürülmesi, James Webb uzay teleskobunun dünyaya gönderdiği ilk renkli fotoğrafların yayınlanması ile aynı zamana denk geldi. Astrofizik alanında doktorası olan Brian May, “Bir keşif dünyasında, hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir yere gitmekten daha heyecan verici bir şey yoktur” diyor.