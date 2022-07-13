Queen’in gitaristi Brian May, James Webb uzay teleskobu için şarkı yaptı

Bir rock müzik efsanesi olan Queen’in bir o kadar efsane olan gitaristi Brian May, dünyanın geri kalanı kadar James Webb teleskobuyla da ilgili çıktı. Aslında bu normal, çünkü sanatçının astrofizik alanında doktorası bulunuyor.

Webtekno'nun haberine göre, hala Adam Lambert ile aktif sahne alan Queen’in gitaristi Brian May, James Webb uzay teleskobunun ilk renkli fotoğraflarının şerefine besteci Graham Gouldman ile bir şarkı yaptı.