NASA paylaştı: Evrenin en derin görüntüsü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin şimdiye kadar yakalanmış en derin görüntüsünü paylaştı. Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötede görüntü toplayan teleskop, uzayın gizemlerine kapı açıyor.
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NTV Haber 12.07.2022 - 18:30| Son Güncelleme : 12.07.2022 - 18:36
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