Ridley Scott Napolyon'u beğenmeyen Fransız eleştirmenlere sert çıktı: Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar!

Yönetmen Ridley Scott, "Napolyon" filmine yönelik eleştirilere "İşine bak!" yanıtını verdikten sonra bu defa vites yükseltti. "Gladyatör"ün usta yönetmeni, Fransız eleştirmenlere sert çıkarak, "Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar!" dedi.

Ridley Scott Napolyon'u beğenmeyen Fransız eleştirmenlere sert çıktı: Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar! - 1

Tüm zamanların en büyük askeri liderlerinden Napolyon Bonaparte'ın inişli çıkışlı hayatını anlatan "Napolyon" filmi, vizyon için geri sayımdayken, tartışmaların odağında kaldı. 24 Kasım'da seyirciyle buluşacak olan film, Paris'te yapılan dünya prömiyeri sonrasında kimi eleştirmenler tarafından başyapıt olarak nitelendirilirken, Fransız eleştirmenler tarafından "son derece yetersiz" ve "sıkıcı" olarak değerlendirildi.

Tarihçi Patrice Guennifey filmi "Bir Britanyalı'nın filmi... Çok Fransız karşıtı" şeklinde eleştirirken, Fransız GQ, projeyi "son derece beceriksiz, doğal olmadan ve istemeden beceriksiz" olarak nitelendirdi. Le Figaro'ya göre ise Napolyon'u "elinde silahı olan ve gözyaşı dökmeye hazır duygusal bir vahşi" olarak tasvir eden filmin adı "Barbie ve Ken İmparatorluk Döneminde" olarak değiştirilmeli.

N-LIFE HABERLERİ

Ridley Scott Napolyon'u beğenmeyen Fransız eleştirmenlere sert çıktı: Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar! - 2

"İŞİNE BAK" DEMİŞTİ

Filmin 85 yaşındaki usta yönetmeni Ridley Scott, daha önce Napolyon'u eleştirenlere "işine bak" diye karşılık vermişti. Scott, Fransa'daki Le Figaro, Le Point ve French GQ gibi önemli yayın organlarının filmle ilgili olumsuz eleştirilerini paylaşmasıyla tonunu daha da yükselterek yanıt verdi.

Ridley Scott Napolyon'u beğenmeyen Fransız eleştirmenlere sert çıktı: Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar! - 3

"FRANSIZLAR KENDİLERİNİ BİLE SEVMİYORLAR"

BBC'nin bu eleştirileri nasıl karşıladığını sorması üzerine Scott, "Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar. Bu filmi Paris'te gösterdiğim izleyiciler onu çok sevdiler" diye yanıt verdi.

Hikaye anlatımının doğruluğunu sorgulayan tarihçilere ne söyleyeceği sorulduğundaysa yönetmen şöyle dedi: "Orada mıydınız? Ah siz orada değildiniz. O halde nereden biliyorsunuz?"

Ridley Scott Napolyon'u beğenmeyen Fransız eleştirmenlere sert çıktı: Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar! - 4

Tarihçi Dan Snow, yanlışlık olarak gördüğü noktaların altını viral bir TikTok videosunda daha önce çizmişti. Detaylandırdığı konulardan biri de, afişte de alıntılanan Napolyon'un "hiçlikten geldiği" görüşüydü. Snow, "Babası aslında bir aristokrattı" demişti.

Snow ayrıca Piramitler Muharebesi'nde "Napolyon'un piramitlere ateş etmediğini" ve fragmanda gösterilenin aksine Marie-Antoinette'in "idam sırasında saçlarının çok kısa olduğunu ve Napolyon'un orada olmadığını" belirtmişti.

Ridley Scott Napolyon'u beğenmeyen Fransız eleştirmenlere sert çıktı: Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar! - 5

Filmin Oscar'lı başrol oyuncusu Joaquin Phoenix, kısa süre önce Empire'a verdiği bir röportajda bu filmin "Ridley'nin bakış açısından anlatılan bir deneyim" olduğunu söyleyerek, "Napolyon'u gerçekten anlamak istiyorsanız, muhtemelen kendi araştırmanızı ve okumanızı yapmalısınız" ifadesini kullandı.

Ridley Scott Napolyon'u beğenmeyen Fransız eleştirmenlere sert çıktı: Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar! - 6

"BU BİR FİLM, BELGESEL DEĞİL"

BBC Radyo 4'te konuşan Fransız akademisyen Dr. Estelle Paranque de, filmdeki yanlışlıkları kabul etmekle birlikte "bunun bir film olduğunu, belgesel olmadığını" vurguladı. Ancak tarihi gerçekleri hikayesine uygun şekilde değiştirmesi bir yana, "Napolyon" birçok yönüyle tutarsız ve komik olarak nitelendiriliyor.

Ridley Scott Napolyon'u beğenmeyen Fransız eleştirmenlere sert çıktı: Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar! - 7

Başrollerini Joaquin Phoenix ve Vanessa Kirby'nin paylaştığı 158 dakikalık tarihi epik film Napolyon, Joaquin Phoneix ile Ridley Scott’ı 2000 yılında en iyi film dalında Oscar ödülü alan "Gladyatör" filminden sonra ilk defa buluşturan yapım olarak öne çıkıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER