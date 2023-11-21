Ridley Scott Napolyon'u beğenmeyen Fransız eleştirmenlere sert çıktı: Fransızlar kendilerini bile sevmiyorlar!

Tüm zamanların en büyük askeri liderlerinden Napolyon Bonaparte'ın inişli çıkışlı hayatını anlatan "Napolyon" filmi, vizyon için geri sayımdayken, tartışmaların odağında kaldı. 24 Kasım'da seyirciyle buluşacak olan film, Paris'te yapılan dünya prömiyeri sonrasında kimi eleştirmenler tarafından başyapıt olarak nitelendirilirken, Fransız eleştirmenler tarafından "son derece yetersiz" ve "sıkıcı" olarak değerlendirildi.

Tarihçi Patrice Guennifey filmi "Bir Britanyalı'nın filmi... Çok Fransız karşıtı" şeklinde eleştirirken, Fransız GQ, projeyi "son derece beceriksiz, doğal olmadan ve istemeden beceriksiz" olarak nitelendirdi. Le Figaro'ya göre ise Napolyon'u "elinde silahı olan ve gözyaşı dökmeye hazır duygusal bir vahşi" olarak tasvir eden filmin adı "Barbie ve Ken İmparatorluk Döneminde" olarak değiştirilmeli.