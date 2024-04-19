Sahte Bond fragmanı izlenme rekoru kırdı: Henry Cavill ile Margot Robbie başrolde
Superman rolüyle tanınan Henry Cavill yıllar önce James Bond rolü için seçmelere katıldığını ve rolü Daniel Craig'e kaptırdığını açıklamıştı. İngiliz aktörün yer aldığı sahte Bond fragmanı sosyal medyada viral oldu.
"HENRY HARİKA BİR BOND OLURDU"
25’inci Bond filmi "No Time to Die"dan sonra yeni Bond'un kim olacağı gizemini korurken Superman rolüyle tanınan Henry Cavill'ın daha önce bu rol için seçmelere katıldığı ortaya çıkmıştı.
Daniel Craig'in başrolde olduğu "Casino Royale" filminin yönetmeni Martin Campbell, "Henry seçmelerde harika görünüyordu. Oyunculuğu inanılmazdı. Bakın, eğer Daniel Craig olmasaydı, Henry harika bir Bond olurdu. Fiziksel olarak da çok iyi görünüyordu, yakışıklıydı. O zamanlar sadece biraz genç görünüyordu" ifadelerini kullanmıştı.