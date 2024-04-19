Sahte Bond fragmanı izlenme rekoru kırdı: Henry Cavill ile Margot Robbie başrolde

Superman rolüyle tanınan Henry Cavill yıllar önce James Bond rolü için seçmelere katıldığını ve rolü Daniel Craig'e kaptırdığını açıklamıştı. İngiliz aktörün yer aldığı sahte Bond fragmanı sosyal medyada viral oldu.

Sahte Bond fragmanı izlenme rekoru kırdı: Henry Cavill ile Margot Robbie başrolde - 1

"HENRY HARİKA BİR BOND OLURDU"

25’inci Bond filmi "No Time to Die"dan sonra yeni Bond'un kim olacağı gizemini korurken Superman rolüyle tanınan Henry Cavill'ın daha önce bu rol için seçmelere katıldığı ortaya çıkmıştı.

Daniel Craig'in başrolde olduğu "Casino Royale" filminin yönetmeni Martin Campbell, "Henry seçmelerde harika görünüyordu. Oyunculuğu inanılmazdı. Bakın, eğer Daniel Craig olmasaydı, Henry harika bir Bond olurdu. Fiziksel olarak da çok iyi görünüyordu, yakışıklıydı. O zamanlar sadece biraz genç görünüyordu" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sahte Bond fragmanı izlenme rekoru kırdı: Henry Cavill ile Margot Robbie başrolde - 2

YAPAY ZEKA İLE YAPILDI

Geçtiğimiz günler baba olacağını açıklayan oyuncunun yer aldığı sahte Bond fragmanı milyonlarca kez izlendi.

"Bond 26" adını taşıyan sahte filmin fragmanında görüntüler yapay zeka ve gerçek film görüntüleriyle yaratıldı.

Sahte Bond fragmanı izlenme rekoru kırdı: Henry Cavill ile Margot Robbie başrolde - 3

Fragmanda Henry Cavill, Bond'u, Barbie filminin yıldızı Margot Robbie ise Bond kızını canlandırıyor.

Sahte fragman YouTube'da ilk 24 saat içinde 2,5 milyon izlenmeye ulaştı.

Sahte Bond fragmanı izlenme rekoru kırdı: Henry Cavill ile Margot Robbie başrolde - 4

"BELKİ BU ROL İÇİN ÇOK YAŞLIYIMDIR"

Videonun açıklama kısmında ise "Lütfen bu videonun yalnızca sanatsal ve eğlence amaçlı oluşturulmuş bir konsept fragman olduğunu unutmayın" yazıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olan ingiliz oyuncu, yeni Bond'un kim olacağına dair "Açıkçası hiçbir fikrim yok. Yalnızca söylentilerden haberim var. Siz ne biliyorsanız onu biliyorum. Belki bu rol için çok yaşlıyımdır belki de değilimdir. Yapımcıların planını bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sahte Bond fragmanı izlenme rekoru kırdı: Henry Cavill ile Margot Robbie başrolde - 5

Henry Cavill şu sıralar Guy Ritchie imzalı The Ministry of Ungentlemanly Warfare filmiyle gündemde. Filmin bazı sahneleri Antalya'da çekildi.

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Sahte Bond fragmanı izlenme rekoru kırdı: Henry Cavill ile Margot Robbie başrolde - 6
Sahte Bond fragmanı izlenme rekoru kırdı: Henry Cavill ile Margot Robbie başrolde - 7

YENİ BOND OLABİLİR

Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a teklif gittiği ortaya çıkmıştı. Yönetmen Sam Taylor-Johnson, eşinin yeni Bond olma ihtimalini değerlendirdi.

The Jonathan Ross Show'un son bölümüne konuk olan Sam Taylor-Johnson, konuyla ilgili "Spekülasyonlara devam edin. Harika bir iş çıkarır" dedi.

Ardından söylentilerin kendisi hakkında olması gerektiğiyle ilgili espri yapan ünlü yönetmen "Yani bir Bond filmini yönetebileceğimi mi söylüyorsunuz? İlk kadın yönetmen" ifadelerini kullandı.

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