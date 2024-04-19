Sahte Bond fragmanı izlenme rekoru kırdı: Henry Cavill ile Margot Robbie başrolde

"BELKİ BU ROL İÇİN ÇOK YAŞLIYIMDIR"

Videonun açıklama kısmında ise "Lütfen bu videonun yalnızca sanatsal ve eğlence amaçlı oluşturulmuş bir konsept fragman olduğunu unutmayın" yazıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olan ingiliz oyuncu, yeni Bond'un kim olacağına dair "Açıkçası hiçbir fikrim yok. Yalnızca söylentilerden haberim var. Siz ne biliyorsanız onu biliyorum. Belki bu rol için çok yaşlıyımdır belki de değilimdir. Yapımcıların planını bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.