Antalya'da çekilen Guy Ritchie filmi The Ministry Of Ungentlemanly Warfare: İlk fragman yayınlandı
Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" filminden ilk fragman yayınlandı. Senaristliğini Paul Tamasy ile Damien Lewis'in üstlendiği Hollywood yapımı filmin bir kısmı Antalya'da çekilmişti. Savaş, dram ve tarih içerikli filmin başrollerini İngiliz aktör Henry Cavill ile Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Eiza Gonzalez paylaşıyor. Film 19 Nisan'da sinemalarda.
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