UNESCO ödüllü pastane Erzurum'un kitap ve kültür mekanı
Erzurum'da, 1995'te UNESCO'dan "Hoşgörü Ödülü" alan ve misafirlerini "Edeple gelen hürmetle gider" notuyla ağırlayan pastane, kentte kültür sanata ilgi duyanların adresi oluyor.
Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde 1938'de hizmete açılan ve 1965-1970'de çıkan yangından dolayı bir süre kapalı kaldıktan sonra Kuloğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binaya taşınan Hemşin Pastanesi, otantik yapısıyla müşterilerini geçmişe götürüyor.
Kitap okumaya ve kültür-sanata ilgi duyanlar tarafından rağbet gören pastanede, soğuk kış gecelerinde Türk Sanat Müziği eşliğinde masalarda tamamen sanat üzerine sohbetler yapılıyor.