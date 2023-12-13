UNESCO ödüllü pastane Erzurum'un kitap ve kültür mekanı

SANATIN, MÜZİĞİN, FELSEFENİN BİR ARADA KONUŞULDUĞU NADİR MEKANLARDAN

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırlayan pastanede, müşterilerin düşüncelerini yazabileceği günlük de bulunuyor.

Pastanenin 3. işletmecisi 55 yaşındaki Abdülaziz Güllüce, işletmesinin 1990'lı yıllarda sanatın, müziğin, felsefenin bir arada konuşulduğu nadir mekanlar arasında olduğunu söyledi.

UNESCO ödülüne layık olmaya çalıştıklarını ifade eden Güllüce, "Burası bir hoşgörü mekanı. Buraya gelenin dini, dili, ırkı bizim için önemli değil. Girişte 'Edeple gelen hürmetle gider' yazımız var. Biz edeple geleni hürmetle gönderiyoruz." dedi.

Güllüce, yurt içi ve yurt dışından kentte özellikle ödüllü pastaneyi görmeye gelenlerin olduğunu ve bu durumdan gurur duyduğunu anlattı.