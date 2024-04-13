Yazar Salman Rüşdi bıçaklandığı anla ilgili ilk kez konuştu

"BUNU HAYAL ETMİŞTİM"

"İtiraf ediyorum, bazen suikastçımın halka açık bir toplantıda ya da başka bir yerde çıkıp benim için bu şekilde geldiğini hayal etmiştim" diyen ünlü isim, "Bu yüzden bana doğru koşan bu ölümcül şekli gördüğümde ilk düşüncem, 'Demek sensin. İşte buradasın' oldu" ifadelerini kullandı.