Yazar Salman Rüşdi bıçaklandığı anla ilgili ilk kez konuştu

2022 yılında New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 bıçak darbeli saldırıya uğrayan ve saldırı sonucu bir gözünü kaybeden "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, saldırıyla ilgili yeni anı kitabı "Knife: Meditations After an Attempted Murder" ın (Bıçak: Bir Cinayet Girişimi Üzerine Düşünceler) yayımlanmasından önce bir röportaj verdi.