Yazar Salman Rüşdi'yi bıçaklayan kişinin duruşması ertelendi

SALDIRI HAKKINDA



Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.



Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, karaciğeri ile bir kolundan ciddi yara görmüş ve bir gözünü kaybetmişti. Matar, 14 Ağustos 2022'de ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.



Rüşdi, Haziran 2023'te BBC Newshour'a, Matar ile mahkemede yüzleşmek isteyip istemediğinden emin olmadığını söylemişti.



1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.



