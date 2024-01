Yazar Salman Rüşdi'yi bıçaklayan kişinin duruşması ertelendi

"Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi'yi, 2022'de katıldığı bir konferansta bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan Hadi Matar'ın ABD'deki duruşması ertelendi.

BBC'nin haberine göre, Matar'ın avukatları, New York'ta görülen davaya ilişkin açıklama yaptı. Avukatlar, Rüşdi'nin saldırıya ilişkin kaleme aldığı ve yakında çıkması beklenen "Knife: Meditations After an Attempted Murder" adlı kitabının, savunma için kanıt olabileceğini ve inceleme hakkına sahip olduklarını belirtti.



Kitabın duyurusunun yapılmasının ardından avukatların sunduğu dilekçeyle duruşma tarihi ertelendi. Saldırının ardından mahkeme, Matar'ın kefaletsiz tutuklu kalmasına hükmetmişti. Matar, ikinci dereceden cinayete teşebbüsle suçlandığı takdirde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.