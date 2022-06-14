Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 11:14 - Son Güncelleme : 14.06.2022 - 11:29

Şarkıcı ve bestekar Lady Gaga, oyunculuk kariyerindeki yükselişine ikonik bir karakter ile devam ediyor. Şarkıcının, Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı yeni Joker filminde Harley Quinn’i canlandırabileceği konuşuluyor.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 1

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in Gotham’ın kötü adamını canlandırdığı  filmi, yeni başrol oyuncusunu bulmuş olabilir.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 2

LADY GAGA JOKER'İN SEVGİLİSİNİ CANLANDIRABİLİR

The Hollywood Reporter’ın haberine göre şarkıcı , çizgi romanlarda Joker’in sevgilisi olan Harley Quinn’i canlandıracak.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 3

HENÜZ NETLEŞMEDİ

Son olarak Ridley Scott’ın House of Gucci filmindeki rolüyle eleştirmenlerden tam not alan şarkıcının bu rol için düşünüldüğü ve henüz karar aşamasında olduğu belirtildi.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 4

Gaga’nın ilk oyunculuk deneyimi American Horror Story: Hotel’i Bradley Cooper’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'A Star is Born' takip etmişti.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 5

OSCAR KAZANDI

Oyuncu bu filmdeki şarkısıyla Oscar’dan En İyi Orijinal Şarkı ödülü ile ayrılmıştı.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 6

Lady Gaga'nın düşünüldüğü Harley Quinn rolünü daha önce Suicide Squad filmlerinde Margot Robbie canlandırmıştı. Avusturalyalı oyuncunun üç filmde canlandırdığı bu karakter DC hayranları tarafından çok sevilmişti.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 7

DC EVRENİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KARAKTER

Arkham Akıl Hastanesi’nde yatan Joker’in psikiyatristini canlandıran ardından Joker ile romantik bir birliktelik yaşayan Harley Quinn karakteri DC çizgi romanlarında önemli bir konuma sahip.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 8

DEVAM FİLMİNİN ADI BELLİ OLDU

Yeni Joker filminin adını geçtiğimiz günlerde duyuran yönetmen Todd Phillips, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla senaryo çalışmalarına başladıklarını belirtmişti.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 9

Phillips, yeni Joker filminin adını ‘Joker: Folie à Deux’ (Joker: İki Kişilik Delilik) olarak açıkladı. Yönetmen henüz senaryo geliştirmesi aşamasında olduklarını ve filmin resmi adının değişebileceğini belirtti.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 10

Yönetmen aynı gönderide başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in senaryoyu okuduğu anları paylaştı.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 11

Warner Bros.’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor - 12

Joaquin Phoenix, Joker rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.

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