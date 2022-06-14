Yeni Joker filminde Harley Quinn rolü için Lady Gaga düşünülüyor

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 11:14 - Son Güncelleme : 14.06.2022 - 11:29
Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in Gotham’ın kötü adamını canlandırdığı Joker filmi, yeni başrol oyuncusunu bulmuş olabilir.
The Hollywood Reporter’ın haberine göre şarkıcı Lady Gaga, çizgi romanlarda Joker’in sevgilisi olan Harley Quinn’i canlandıracak.
Son olarak Ridley Scott’ın House of Gucci filmindeki rolüyle eleştirmenlerden tam not alan şarkıcının bu rol için düşünüldüğü ve henüz karar aşamasında olduğu belirtildi.
Gaga’nın ilk oyunculuk deneyimi American Horror Story: Hotel’i Bradley Cooper’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'A Star is Born' takip etmişti.
Oyuncu bu filmdeki şarkısıyla Oscar’dan En İyi Orijinal Şarkı ödülü ile ayrılmıştı.
Lady Gaga'nın düşünüldüğü Harley Quinn rolünü daha önce Suicide Squad filmlerinde Margot Robbie canlandırmıştı. Avusturalyalı oyuncunun üç filmde canlandırdığı bu karakter DC hayranları tarafından çok sevilmişti.
Arkham Akıl Hastanesi’nde yatan Joker’in psikiyatristini canlandıran ardından Joker ile romantik bir birliktelik yaşayan Harley Quinn karakteri DC çizgi romanlarında önemli bir konuma sahip.
Yeni Joker filminin adını geçtiğimiz günlerde duyuran yönetmen Todd Phillips, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla senaryo çalışmalarına başladıklarını belirtmişti.
Phillips, yeni Joker filminin adını ‘Joker: Folie à Deux’ (Joker: İki Kişilik Delilik) olarak açıkladı. Yönetmen henüz senaryo geliştirmesi aşamasında olduklarını ve filmin resmi adının değişebileceğini belirtti.
Yönetmen aynı gönderide başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in senaryoyu okuduğu anları paylaştı.
Warner Bros.’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.
Joaquin Phoenix, Joker rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.