25 kilo verdiğini paylaşan Bergüzar Korel'in son hali

Korel paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Üçünde de kucağıma alana kadar belki de hayatta hiçbir zaman bir daha olamayacağım kadar büyük bir inatla, inançla, güçle, acıyla onları dünyaya getirmeye çalışırken ilk gördüğüm anı doya doya yaşadım mı? Her anları her an daha da kıymetli oluyor... Canım kızım çok sev kendini... Abilerinle elleriniz hiç ayrılmasın... Neşe dolu ol sağlıklı ol... Dünyaya gelirken ki inadın ve kudretini hep koru... Hayatta herkesi olduğu gibi kabul et... Sev... Ben, önünde arkanda yanında nerede istersen oradayım.. İyi ki doğmuşsun Leyla’m.. "