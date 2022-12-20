Amber Heard karalama davasında uzlaşmaya gitti: Bu bir kabul değildir

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı. Davayı kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Heard, kararın geri alınması için pek çok itirazda bulunmuştu.
Dava sonucunu kabul etmeyen ve geri adım atmayacağını yineleyen Heard, Depp’e 1 milyon dolar dolar ödeme yapacağını açıklayarak uzlaşmaya varmak istediğini açıkladı.
Depp’in avukatları, oyuncunun Heard’ten alacak olduğu 1 milyon doları hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Avukatlar, Depp için konunun hiçbir zaman ‘para’ olmadığını açıkladı.
Heard, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Amerika'nın hukuk sistemine olan inancını kaybettiğini söyledi.
Oyuncu, “Bunu yapmayı hiçbir zaman seçmedim. Gerçeğimi savundum ve bunu yaparkan hayatım mahvoldu Sosyal medyada karşılaştığım iftiralar, kadınların öne çıktıklarında ve gerçekleri savunduklarında yeniden ve yeniden mağdur edilme biçimlerinin kanıtı ve aslında bunun herkesin görebileceği kadar büyütülmüş bir versiyonudur” açıklamasında bulundu.
36 yaşındaki oyuncu “Artık nihayet altı yıl önce kurtulmaya çalıştığım bir şeyden kabul edebileceğim şartlarda kendimi özgürleştirme fırsatım doğdu. Bu bir kabul değildir. Bu bir taviz eylemi değildir. Sesimin duyulmasıyla ilgili bir kısıtlama yok” diyerek sözlerine devam etti.
Bir dönem Depp'e tazminatı ödemek için evini satmak zorunda kaldığı iddia edilen Heard, son olarak kararın geri alınması için Virginia mahkemelerine başvurmuş ve Depp tarafından taciz edildiğini bildirdiği bazı terapi notlarının gözardı edilmesini adil bulmadığını yineleyerek davanın yeniden görülmesini talep etmişti.
Öte yanda, ABD'li oyuncu Johnny Depp ile boşanma süreci tüm dünya tarafından izlenen oyuncu, karalama davasındaki söylemleri ve Depp'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla kuşkusuz bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ünlü oyuncu bu yıl 5 milyon 651 bin 700 kere aratıldı.
Google aramalarının zirvesini eski eşi Amber Heard ile paylaşan Johnny Depp, açtığı karalama davasındaki zaferi, konserleri ve yeni film projeleriyle gündeme geldi. Oyuncu, 5 milyon 565 bin 100 kere Google'da aratıldı.
Sosyal medya platformu Twitter’ı satın alan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın eski sevgilisi Amber Heard’un hesabının silinmesi dikkat çekmişti.
Twitter bünyesinde işten çıkarmalar yapan ve "mavi tik" için aylık 8 dolar ücret alınacağını duyuran Musk’ın Heard’ın hesabını sildiği öne sürüldü. Ancak Heard'ün hesabını kendi isteğiyle silmiş olabileceği de iddialar arasında yer aldı.
İkili 2013 yılında Heard'ün rol aldığı Machete Kills adlı filmin setinde tanışmıştı. 2016 yılında görüşmeye başlayan çiftin yolları 2018 yılında ayrılmıştı.