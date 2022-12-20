Amber Heard karalama davasında uzlaşmaya gitti: Bu bir kabul değildir

GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILAN İSİM OLDU

Öte yanda, ABD'li oyuncu Johnny Depp ile boşanma süreci tüm dünya tarafından izlenen oyuncu, karalama davasındaki söylemleri ve Depp'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla kuşkusuz bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ünlü oyuncu bu yıl 5 milyon 651 bin 700 kere aratıldı.