Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun

Haberler - ntv.com.tr | 11.07.2022 - 11:59 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 12:01
Karalama davasını kazandıktan sonra yeni film projeleriyle kariyerine geri dönme hazırlığı yapan ABD’li oyuncu Johnny Depp, müzisyen kimliğiyle de öne çıkıyor.
Dava sonrası zaferini kutlamak için birçok kez konser veren Depp, yakın arkadaşı İngiliz gitarist Jeff Beck’in yeni albümünde dikkat çekici bir şarkıya imza attı.
The Sunday Times’a göre, Depp “Sad Motherf-kin’ Parade” adlı şarkıyı olaylı bir şekilde ayrıldığı Amber Heard’e yazdı.
Şarkı sözlerinde geçen “Yedi yıldır kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun” ifadesinin Heard’e ithafen yazıldığını belirten İngiliz gazetesi, oyuncunun eski eşini hedef aldığını belirtti.
Aynı şarkıda geçen “Bir kuruşum bile olsaydı senin eline ulaşmazdı" sözlerinin de Heard’ü işaret ettiği düşünülüyor.
Eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurmuştu.
Oyuncu ikinci kez mahkemeye başvurarak yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu öne sürdü. Heard’ün avukatları, jüri koltuğunda aslında 77 yaşında birinin oturması gerekirken 52 yaşında aynı soyadı taşıyan ve aynı adreste oturan başka birinin jüri olarak mahkemeye katıldığını iddia etti.
Eski eşi Amber Heard, dava kararının iptali için mahkemeye başvururken Johnny Depp, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Karalama davası sürecinde Heard’ün iddialarının kariyerine zarar verdiğini ve Karayip Korsanları’ndaki rolünü bu nedenle kaybettiğini sık sık dile getiren oyuncu, yeni film projesiyle beyazperdeye dönüyor. ‘La Favorite’ adlı filmde rol alacak olan Depp, Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracak.
‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco’nun yönetmen koltuğunda oturacağı film, Depp’in dava sonrası ilk projesi olacak.
Dailymail’in haberine göre Depp, 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile Karayip Korsanları serisine dönebilir. OyuncununDisney ile anlaşma eşiğinde olduğu ve yapım şirketinin oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı.
Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” açıklaması yaptıktan sonra Depp’in seriye dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıştı.