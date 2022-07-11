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Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun

Haberler - ntv.com.tr | 11.07.2022 - 11:59 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 12:01

Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı dava sürecini geride bırakan ve zaferinin tadını verdiği konserler ve yeni film projeleriyle çıkaran ABD'li oyuncu Johhny Depp, Jeff Beck'in yeni albümünde seslendirdiği şarkı ile eski eşi Heard'ü hedef aldı.

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun - 1

Karalama davasını kazandıktan sonra yeni film projeleriyle kariyerine geri dönme hazırlığı yapan ABD’li oyuncu , müzisyen kimliğiyle de öne çıkıyor.

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun - 2

ŞARKI YAZDI

Dava sonrası zaferini kutlamak için birçok kez konser veren Depp, yakın arkadaşı İngiliz gitarist Jeff Beck’in yeni albümünde dikkat çekici bir şarkıya imza attı. 

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun - 3

The Sunday Times’a göre, Depp “Sad Motherf-kin’ Parade” adlı şarkıyı olaylı bir şekilde ayrıldığı ’e yazdı.

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun - 4

"YEDİ YILDIR KAŞINTI TUTMUŞ BİR KÖPEK GİBİ OTURUYORSUN"

Şarkı sözlerinde geçen “Yedi yıldır kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun” ifadesinin Heard’e ithafen yazıldığını belirten İngiliz gazetesi, oyuncunun eski eşini hedef aldığını belirtti.

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun - 5

Aynı şarkıda geçen “Bir kuruşum bile olsaydı senin eline ulaşmazdı" sözlerinin de Heard’ü işaret ettiği düşünülüyor.

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun - 6

DAVA KARARINI BEĞENMEDİ

Eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun - 7

"YANLIŞ KİŞİ JÜRİ KOLTUĞUNDE OTURDU"

Oyuncu ikinci kez mahkemeye başvurarak yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu öne sürdü. Heardün avukatları, jüri koltuğunda aslında 77 yaşında birinin oturması gerekirken 52 yaşında aynı soyadı taşıyan ve aynı adreste oturan başka birinin jüri olarak mahkemeye katıldığını iddia etti.

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun - 8

DEPP YENİ BİR SAYFA AÇTI

Eski eşi Amber Heard, dava kararının iptali için mahkemeye başvururken Johnny Depp, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun - 9

İLK PROJESİ BELLİ OLDU

Karalama davası sürecinde Heardün iddialarının kariyerine zarar verdiğini ve Karayip Korsanları’ndaki rolünü bu nedenle kaybettiğini sık sık dile getiren oyuncu, yeni film projesiyle beyazperdeye dönüyor. ‘La Favorite’ adlı filmde rol alacak olan Depp, Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracak. 

‘Polisse’ ve ‘Mon Roi’ gibi filmlerle bilinen Maiwenn Le Besco’nun yönetmen koltuğunda oturacağı film, Depp’in dava sonrası ilk projesi olacak.

Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun - 10

SERİYE GERİ DÖNÜYOR

Dailymail’in haberine göre Depp, 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile Karayip Korsanları serisine dönebilir. OyuncununDisney ile anlaşma eşiğinde olduğu ve yapım şirketinin oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” açıklaması yaptıktan sonra Depp’in seriye dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıştı.

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