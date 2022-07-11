Johnny Depp'in yeni şarkısı Amber Heard'ü hedef alıyor: Kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun

SERİYE GERİ DÖNÜYOR

Dailymail’in haberine göre Depp, 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile Karayip Korsanları serisine dönebilir. OyuncununDisney ile anlaşma eşiğinde olduğu ve yapım şirketinin oyuncuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” açıklaması yaptıktan sonra Depp’in seriye dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıştı.