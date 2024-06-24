Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde kızı Elay ile ilgilenen Aslı Enver, yaz gelince uzayan saçlarına veda etti. Enver, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 1

2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 2023 yılında da kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor. Elay ile fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Enver, uzun saçlarına veda etti.

N-LIFE HABERLERİ

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 2

Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından "Önce, sonra" notuyla paylaştı. Aslı Enver'in son hali İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakterine benzetildi.

Enver'e "Süreyya Boran sen misin?", "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 3

Özel hayatıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kızıla boyatan Mosso'nun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 4

Şarkıcı, sosyal medya hesabından "Saçımı başımı beğenirken bir maşallah deyin içinizden. Dünden beri belim doğrulmuyor. Neredeyse sahneden düşecektim. Maşallah deyin" ifadelerini kullandı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 5

Mor ve Ötesi grubun solistli Harun Tekin ile birlikteliğinin yanı sıra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imaj tazeledi.

Son olarak saçlarını kısacık kestiren yıldız, bu sefer saç rengini de değiştirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 6

"Chaplin Dörtlüsü" adlı film için imaj değişikliğine giden yıldız saçlarını pembeye boyadı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 7

Zaman zaman saç rengini değiştiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 8

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 9

Senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 10

Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kesitrdi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 11

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 12

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 13

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 14

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 15

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 16

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 17

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 18

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 19

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 20

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 21

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 22

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 23

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 24

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 25

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 26

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 27

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 28

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 29

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 30

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 31

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 32

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 33

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 34

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 35

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 36

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 37

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 38

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 39

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 40

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 41

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 42

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 43

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 44

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 45

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 46

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 47

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 48

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 49

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 50

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 51

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 52

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 53

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 54

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 55

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 56

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 57

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 58

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 59

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 60

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 61

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 62

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 63

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 64

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 65

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 66

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 67

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 68

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 69

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 70

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 71

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 72

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 73

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 74

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 75

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 76

Büşra Pekin

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 77

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 78

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 79

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 80

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 81

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 82

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 83
Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 84

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 85
Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 86

FIRAT TANIŞ

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 87
Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 88

NEJAT İŞLER

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 89
Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 90

DEMET EVGAR

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Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 92

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

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HALİT ERGENÇ

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BENSU SORAL

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MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 97
Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 98

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

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ŞÜKRAN OVALI

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Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 101

MUSTAFA SANDAL

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Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 103

EDİS

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DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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BERGÜZAR KOREL

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Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 110

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 111

GONCA VUSLATERİ

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Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 113

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 114

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 115

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 116

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 117

ELÇİN SANGU

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 118

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 119

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 120

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 121

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 122

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 123

MURAT BOZ

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 124

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 125

SILA

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 126

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 127

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 128

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 129

FAHRİYE EVCEN

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 130

HADİSE

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 131

ÖZCAN DENİZ

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 132

ALMEDA ABAZİ

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 133

ESRA EROL

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 134

ŞEYMA SUBAŞI

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 135

TARKAN

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 136

SEZEN AKSU

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 137

EBRU GÜNDEŞ

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 138

BİRCE AKALAY

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 139

SİBEL CAN

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 140

PNAR ALTUĞ

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 141

DENİZ AKKAYA

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 142

GÜLŞEN

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 143

EBRU ŞALLI

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 144

AYŞECAN TATARİ

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 145

AJDA PEKKAN

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 146

SEDA SAYAN

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 147

ÇAĞLA ŞIKEL

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 148

HANDE YENER

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 149

GİZEM HATİPOĞLU

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 150

CEYDA ATEŞ

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 151

DENİZ BAYSAL

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 152

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Aslı Enver imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 153

GÖKÇE BAHADIR

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EMİNA SANDAL

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İREM SAK

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PETEK DİNÇÖZ

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TUĞBA ÖZAY

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TUVANA TÜRKAY

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HANDE ATAİZİ

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