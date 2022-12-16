Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı

1920'li yıllarda çılgınlık ve gösteriş dolu Hollywood çağını anlatan Babylon filminin Los Angeles galası ünlü akınına uğradı. Prömiyerde kırmızı halı tarzının dışına çıkan Margot Robbie ilgi odağı olurken birbirinden ünlü isimlerin görünümleri tam anlamıyla Hollywood ihtişamını yaşattı.

Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 1

Başrollerini Margot Robbie ve Brad Pitt'in üstlendiği Damien Chazelle filmi Babylon filminin Los Angeles prömiyeri gerçekleşti.

1920'li yılların Hollywood'unda geçen filmin prömiyerine, filmin başrol oyuncularının yanı sıra birçok ünlü isim katıldı.

Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 2

GECENİN YILDIZI OLDU

Çılgınlık ve gösteriş dolu Hollywood çağını yansıtan filmde başrolde yer alan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie, görünümüyle gecenin yıldızı oldu.

Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 3

Alaia imzalı cut-out detaylı bir elbise giyen oyuncunun elbisesindeki kapüşon detayı dikkat çekti.

Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 4

32 yaşındaki oyuncuya annesi Sarie Kessler da eşlik etti.

Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 5

Filmin başrol oyuncularından Tobey Maguire, klasik siyah takımıyla kırmızı halıda boy gösterdi.

Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 6

Son dönemde kırmızı halıdaki renkli görünümüyle akıllara kazınan Brad Pitt ise bu sefer klasikten şaşmadı.

Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 7

23 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak olan filmin başrolünde yer alan oyuncu, beyaz gömleği ve siyah takım elbisesiyle gecenin ruhunu taşıyan bir şıklık sundu.

Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 8

Uzun süredir birliktelik yaşayan Elle Fanning ve Max Minghella kırmızı halıda beraber poz verdi.

İşte Babylon prömiyerinden yansıyanlar...

Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 9
Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 10
Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı - 11

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