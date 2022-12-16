Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu 'Babylon' prömiyerinde kırmızı halı şıklığı

Başrollerini Margot Robbie ve Brad Pitt'in üstlendiği Damien Chazelle filmi Babylon filminin Los Angeles prömiyeri gerçekleşti.
1920'li yılların Hollywood'unda geçen filmin prömiyerine, filmin başrol oyuncularının yanı sıra birçok ünlü isim katıldı.
Çılgınlık ve gösteriş dolu Hollywood çağını yansıtan filmde başrolde yer alan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie, görünümüyle gecenin yıldızı oldu.
Alaia imzalı cut-out detaylı bir elbise giyen oyuncunun elbisesindeki kapüşon detayı dikkat çekti.
32 yaşındaki oyuncuya annesi Sarie Kessler da eşlik etti.
Filmin başrol oyuncularından Tobey Maguire, klasik siyah takımıyla kırmızı halıda boy gösterdi.
Son dönemde kırmızı halıdaki renkli görünümüyle akıllara kazınan Brad Pitt ise bu sefer klasikten şaşmadı.
23 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak olan filmin başrolünde yer alan oyuncu, beyaz gömleği ve siyah takım elbisesiyle gecenin ruhunu taşıyan bir şıklık sundu.
Uzun süredir birliktelik yaşayan Elle Fanning ve Max Minghella kırmızı halıda beraber poz verdi.
İşte Babylon prömiyerinden yansıyanlar...