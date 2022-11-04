Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum anlarını paylaştı

2009'da dünyaevine giren Halit Ergenç ile Bergüzar Koral çifti geçtiğimiz yıl üçüncü çocukları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
İki erkek çocuktan sonra bir kız bebek dünyaya getiren Korel, kızının doğum anlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Kızı Leyla'yı kucağına almaya hazırlandığı anları paylaşan oyuncu, "Her evladımın doğum gününde içimde şükürle karışık bir hüzün oluyor... Fotoğraflarına bakıyorum... İlk doğdukların an tenlerinin ipeksi yumuşaklığını hatırlamaya çalışıyorum... Gözlerimi kapıyorum... Sonra aklımda.. Yeterince öptüm mü? Yeterince sevdim mi? Sımsıkı sarıldım mı? Kokularını iyice içime çektim mi? Koynumda iyice uyuttum mu? Yani acaba kaçırdığım bi anları var mı? Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı..." notunu düştü.
Korel paylaşımına şu sözlerle devam etti:
"Üçünde de kucağıma alana kadar belki de hayatta hiçbir zaman bir daha olamayacağım kadar büyük bir inatla, inançla, güçle, acıyla onları dünyaya getirmeye çalışırken ilk gördüğüm anı doya doya yaşadım mı? Her anları her an daha da kıymetli oluyor... Canım kızım çok sev kendini... Abilerinle elleriniz hiç ayrılmasın... Neşe dolu ol sağlıklı ol... Dünyaya gelirken ki inadın ve kudretini hep koru... Hayatta herkesi olduğu gibi kabul et... Sev... Ben, önünde arkanda yanında nerede istersen oradayım.. İyi ki doğmuşsun Leyla’m.. "
Oyuncu çiftin kızı Leyla , 3 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelmişti.
İşte Leyla'nın doğum videosundan görüntüler...