Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü

Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain, 8 Nisan 1994'te, henüz 27 yaşındayken intihar etmişti. Seattle'ın Lake Washington semtindeki evinde bir av tüfeği ile hayatına son veren Cobain'in cansız bedeni, yaklaşık 34 saat sonra bir elektrikçi tarafından bulunmuştu. Adli tabip ile Seattle Polis Departmanı, şarkıcının ölümünün intihar olduğunu doğrulamıştı.

Ancak ünlü ismin intiharının ardından tüm gözler eşi Courtney Love'a çevrilmiş, Kurt'ü onun öldürdüğüne dair komplo teorileri üretilmişti.