Dua Lipa'nın Met Gala'daki 10 milyon dolarlık kolyesi göz kamaştırdı

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece gerçekleşti.
Met Gala’ya katılan Arnavut asıllı İngili şarkıcı Dua Lipa da taktığı gösterişli kolye ile geceye damga vuran isimlerden biri oldu.
Karl Lagerfeld tarafından tasarlanan 1992 sonbahar koleksiyonundan Chanel markalı bir balo elbisesi giyen Dua Lipa, kolyesiyle göz kamaştırdı.
Özel tasarım 100 karatlık elmas kolye ile poz veren ünlü şarkıcı, Tiffany & Co'nun bu kolyesini takan ilk kişi oldu.
Ünlü mücevher markası Tiffany & Co'nun tasarımı olan ikonik mücevherde yer alan D renk (buzlu beyaz bir görünüme sahip) pırlantanın değerinin 10 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan bu yılki Met Gala, 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybeden moda sektörünün en ikonik isimlerinden Karl Lagerfeld'in anısına yapıldı.