Dua Lipa'nın Met Gala'daki 10 milyon dolarlık kolyesi göz kamaştırdı

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi. Gecenin çok konuşulan isimlerinden biri de 100 karat elmasla süslenen kolyesiyle ünlü şarkıcı Dua Lipa oldu.

Dua Lipa'nın Met Gala'daki 10 milyon dolarlık kolyesi göz kamaştırdı - 1

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece gerçekleşti.

N-LIFE HABERLERİ

Dua Lipa'nın Met Gala'daki 10 milyon dolarlık kolyesi göz kamaştırdı - 2

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN OLDU

Met  Gala’ya katılan Arnavut asıllı İngili şarkıcı Dua Lipa da taktığı gösterişli kolye ile geceye damga vuran isimlerden biri oldu.

Dua Lipa'nın Met Gala'daki 10 milyon dolarlık kolyesi göz kamaştırdı - 3

Karl Lagerfeld tarafından tasarlanan 1992 sonbahar koleksiyonundan Chanel markalı bir balo elbisesi giyen Dua Lipa, kolyesiyle göz kamaştırdı.

Dua Lipa'nın Met Gala'daki 10 milyon dolarlık kolyesi göz kamaştırdı - 4

KOLYEYİ TAKAN İLK KİŞİ

Özel tasarım 100 karatlık elmas kolye ile poz veren ünlü şarkıcı, Tiffany & Co'nun bu kolyesini takan ilk kişi oldu.

Dua Lipa'nın Met Gala'daki 10 milyon dolarlık kolyesi göz kamaştırdı - 5

İKONİK MÜCEVHERİN DEĞERİ 10 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Ünlü mücevher markası Tiffany & Co'nun tasarımı olan ikonik mücevherde yer alan D renk (buzlu beyaz bir görünüme sahip) pırlantanın değerinin 10 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Dua Lipa'nın Met Gala'daki 10 milyon dolarlık kolyesi göz kamaştırdı - 6

Öte yandan bu yılki Met Gala, 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybeden moda sektörünün en ikonik isimlerinden  Karl Lagerfeld'in anısına yapıldı.

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