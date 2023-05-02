Dua Lipa'nın Met Gala'daki 10 milyon dolarlık kolyesi göz kamaştırdı

İKONİK MÜCEVHERİN DEĞERİ 10 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Ünlü mücevher markası Tiffany & Co'nun tasarımı olan ikonik mücevherde yer alan D renk (buzlu beyaz bir görünüme sahip) pırlantanın değerinin 10 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.