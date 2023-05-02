Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece gerçekleşti.
Bu yılki Met Gala, 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybeden moda sektörünün en ikonik isimlerinden Karl Lagerfeld'in anısına yapıldı.
"Karl'ın Onuruna" temalı Met Gala'da ünlü isimler tarafından giyilen kıyafetler, ünlü modacının seçtiği renklere gönderme yaparak siyah ve beyaz ağırlıklı olarak seçildi.
Kim Kardashian'dan Rihanna'ya, Jennifer Lopez'den Gigi Hadid'e ünlü isimler, birbirinden gösterişli kostümleriyle galadaki yerlerini aldı.
Oscar'lı oyuncu Jared Leto, gecede Karl Lagerfeld'in en az kendisi kadar ünlü kedisi Choupette'i taklit eden bir kostümle boy gösterdi.
İşte Met Gala'ya katılan ünlü isimler ve seçtikleri kıyafetler...
Kim Kardashian
Elbise: Schiaparelli
Rihanna
Elbise: Fendi
Jennifer Lopez
Elbise: Ralph Lauren
Gisele Bündchen
Elbise: Chanel
Margot Robbie
Elbise: Chanel
Emily Ratajkowski
Elbise: Tory Burch
Kendall Jenner
Marc Jacobs
Kylie Jenner
Elbise: Haider Ackermann X Jean Paul Gaultier
Cardi B
Elbise: Chenpeng
Anne Hathaway
Elbise: Versace
Gigi Hadid
Elbise: Givenchy
Jessica Chastain
Elbise: Gucci
Rita Ora
Elbise: Prabal Gurung
Lily James
Elbise: Tamara Ralph Couture
Vanessa Hudgens
Elbise: Michael Kors
Taika Waititi ve Rita Ora
Kerry Washington
Phoebe Bridgers, Tory Burch ve Emily Ratajkowski
Karlie Kloss
Serena Williams
Doja Cat
Pedro Pascal
Naomi Campbell
Janelle Monae
Jared Leto, Salma Hayek, Ashley Park
Salma Hayek
Cara Delevingne
Dua Lipa
Paris Hilton
Billie Eilish
Kylie Jenner
Priyanka Chopra
Elbise: Valentino
Lily Collins
Elbise: Vera Wang
Priyanka Chopra ve Nick Jonas
Jeremy Pope
Nicole Kidman
Salma Hayek ve Francois-Henri Pinault
Lizzo
Carla Bruni
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz
Elbise: Valentino
Penelope Cruz
Anok Yai