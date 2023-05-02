Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi. Moda sektörünün en ikonik isimlerinden Karl Lagerfeld'in anısına düzenlenen galada, ünlülerin tercihi, modacının siyah-beyaz tasarımlarına gönderme yapan siyah-beyaz ağırlıklı kıyafetlerden yana oldu. İşte Met Gala'nın en dikkat çeken ünlüleri ve seçtikleri kıyafetler...

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 1

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece gerçekleşti.

Bu yılki Met Gala, 2019'da 85 yaşındayken hayatını kaybeden moda sektörünün en ikonik isimlerinden  Karl Lagerfeld'in anısına yapıldı. 

N-LIFE HABERLERİ

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 2

"Karl'ın Onuruna" temalı Met Gala'da ünlü isimler tarafından giyilen kıyafetler, ünlü modacının seçtiği renklere gönderme yaparak siyah ve beyaz ağırlıklı olarak seçildi. 

Kim Kardashian'dan Rihanna'ya, Jennifer Lopez'den Gigi Hadid'e ünlü isimler, birbirinden gösterişli kostümleriyle galadaki yerlerini aldı.

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 3

Oscar'lı oyuncu Jared Leto, gecede Karl Lagerfeld'in en az kendisi kadar ünlü kedisi Choupette'i taklit eden bir kostümle boy gösterdi.

İşte Met Gala'ya katılan ünlü isimler ve seçtikleri kıyafetler...

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 4

Kim Kardashian

Elbise: Schiaparelli

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 5

Rihanna

Elbise: Fendi

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 6

Jennifer Lopez

Elbise: Ralph Lauren

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 7

Gisele Bündchen

Elbise: Chanel

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 8

Margot Robbie

Elbise: Chanel 

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 9

Emily Ratajkowski 

Elbise: Tory Burch 

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 10

Kendall Jenner

Marc Jacobs

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 11

Kylie Jenner

Elbise: Haider Ackermann X Jean Paul Gaultier

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 12

Cardi B

Elbise: Chenpeng

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 13

Anne Hathaway

Elbise: Versace

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 14

Gigi Hadid

Elbise: Givenchy

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 15

Jessica Chastain

Elbise: Gucci

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 16

Rita Ora

Elbise: Prabal Gurung

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 17

 Lily James

Elbise: Tamara Ralph Couture

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 18

Vanessa Hudgens

Elbise: Michael Kors

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 19

Taika Waititi ve Rita Ora

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 20

Kerry Washington

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 21

Phoebe Bridgers, Tory Burch ve Emily Ratajkowski

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 22

Karlie Kloss

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 23

Serena Williams

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 24

Doja Cat

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 25

Pedro Pascal

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 26

Naomi Campbell

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 27

Janelle Monae

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 28
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 29

Jared Leto, Salma Hayek, Ashley Park

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 30
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 31

Salma Hayek

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 32

Cara Delevingne

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 33
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 34

Dua Lipa

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 35

Paris Hilton

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 36

Billie Eilish

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 37

Kylie Jenner

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 38

Priyanka Chopra

Elbise: Valentino

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 39

Lily Collins

Elbise: Vera Wang

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 40

Priyanka Chopra ve Nick Jonas

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 41
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 42

Jeremy Pope

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 43

Nicole Kidman

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 44

Salma Hayek ve Francois-Henri Pinault

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 45

Lizzo

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 46
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 47
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 48
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 49

Carla Bruni

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 50
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 51
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 52
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 53
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 54
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 55
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 56
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 57
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 58
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 59
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 60
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 61
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 62
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 63
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 64
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 65
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 66
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 67
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 68
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 69
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 70
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 71
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 72
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 73
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 74
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 75
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 76
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 77
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 78
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 79
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 80
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 81
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 82
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 83
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 84
Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 85

 Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz 

Elbise: Valentino

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 86

Penelope Cruz

Modanın en büyük gecesi Met Gala'da şıklık yarışı - 87

Anok Yai

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