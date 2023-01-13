Gülben Ergen'den kurye Muharrem Can İncir'e piyano sürprizi

"NOTA BİLGİSİ OLMADAN KENDİMİ BU RADDEYE TAŞIDIM"

Gülsin Onay ve izleyicilerden büyük alkış alan Muharrem Can İncir, gururlandığını belirterek "Gülsin hanım sağ olsun sahneye çıkardı, piyano çaldırdı. Diğer yetenekli arkadaşlarımıza da çaldırdı, onlar da gerçekten çok güzel piyano çalıyor. Piyanoya Deniz Can adlı bir arkadaşım sayesinde başladım. Org almamı önerdi. Org aldım, orgla beraber hiçbir eğitim almadan, nota bilgisi olmadan kendimi bu raddeye taşıdım" dedi.