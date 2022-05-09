Johnny Depp-Amber Heard davasında söz sırası eski nişanlıda

Haberler | 09.05.2022 - 09:54
Hollywood yıldızı Johnny Depp'in eski nişanlısı aktris Jennifer Grey, aktörle Amber Heard arasındaki iftira davasına dair konuştu.
1990'larda birlikte olan Grey ve Depp kısa bir süre nişanlı kalmıştı. Entertaniment Tonight'a konuşan 62 yaşındaki aktris şu ifadeleri kullandı:
"Bu dava hakkında söyleyebileceğim tek şey şu ki dahil olan herkes adına çok üzülüyorum."
Independent Türkçe'nin haberine göre, oyuncu sorunların çözülmesini ve herkesin iyi olmasını istediğini dile getirdi.
Grey'in 3 Mayıs'ta piyasaya sürdüğü Out of the Corner (Köşeden) adlı anı kitabında Depp'in kendisinden uzak kalınca "çılgın düzeyde kıskanç ve paranoyakça" davrandığını söylediği aktarıldı.
Aktris, Depp'le yaşadığı ilişki hakkında ayrıca şunları ifade etti:
"Bana göre bu adam sorunlarımın cevabıydı. Tatlı, sevecen, romantikti ve benim için deli oluyordu. Güzeldi."
Grey, Depp'le birlikte olmadan önce eski sevgilisi Matthew Broderick'le araba kazası geçirmiş ve kazada iki kişi hayatını kaybetmişti. Broderick ve Grey kazadan kısa süre sonra ayrılmıştı.
"Hayatımın en büyük travmasıydı" diye nitelediği kazayla alakalı olarak Grey şu ifadeleri kullandı:
"Ölüme yakın bir deneyim yaşadığınızda ve başkalarının ölümüne tanık olduğunuzda bunu tarif etmek çok zordur."
58 yaşındaki Depp, 36 yaşındaki eski eşi Heard'e 2018'de The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle iftira davası açmıştı. Makalede Heard istismara maruz kaldığını öne sürmüştü.
Söz konusu yazıda Depp'in adı geçmese de aktörün avukatları makalenin yanlış bir şekilde Heard'ün evliyken şiddet gördüğünü ima ettiğini düşünüyor. Depp bu nedenle 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.
Bununla birlikte Amber Heard'ün fiziksel istismara uğradığı yönündeki iddialarının aksine Depp asıl kurbanın kendisi olduğunu öne sürüyor. Depp ilişkileri boyunca Heard'ün kendisine saldırdığını iddia ediyor.