Johnny Depp-Amber Heard davasında söz sırası eski nişanlıda

Independent Türkçe'nin haberine göre, oyuncu sorunların çözülmesini ve herkesin iyi olmasını istediğini dile getirdi.

Grey'in 3 Mayıs'ta piyasaya sürdüğü Out of the Corner (Köşeden) adlı anı kitabında Depp'in kendisinden uzak kalınca "çılgın düzeyde kıskanç ve paranoyakça" davrandığını söylediği aktarıldı.