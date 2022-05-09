Johnny Depp-Amber Heard davasında söz sırası eski nişanlıda

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in eski nişanlısı aktris Jennifer Grey, aktörle Amber Heard arasındaki iftira davasına dair konuştu.



1990'larda birlikte olan Grey ve Depp kısa bir süre nişanlı kalmıştı. Entertaniment Tonight'a konuşan 62 yaşındaki aktris şu ifadeleri kullandı:



"Bu dava hakkında söyleyebileceğim tek şey şu ki dahil olan herkes adına çok üzülüyorum."