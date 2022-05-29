Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 10:44 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 11:29

Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası devam ederken Heard’ün bir dönem birlikte olduğu Elon Musk’tan dava süreciyle ilgili yorum geldi. Heard'e 500 bin dolar verdiği iddia edilen Musk, çift hakkında yorum yapan bir sunucuya sosyal medya hesabından cevap verdi.

Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar - 1

Amerikalı oyuncu ’in ’e açtığı karalama davası, son olarak Kate Mossun tanıklığıyla Depp’in lehine bir yön almıştı. Davada son dönemece giren çift hakkında bu sefer Heard’ün bir dönem beraber olduğu iş insanı ’tan yorum geldi.

Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar - 2

"UMARIM İKİSİ DE HAYATINA DEVAM EDEBİLİR"

Podcast sunucusu Lex Fridman’ın dava süreciyle ilgili attığı twit’e cevap veren Musk, “Umarım ikisi de hayatına devam edebilir. İkisi de inanılmaz insanlar” ifadelerini kullandı.

Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar - 3

SUNUCUDAN 5 MADDELİK ÖZET

MIT’de araştırma bölümünde çalışma Fridman, attığı twit’te davayla ilgili 5 madde sıraladı. Sunucu, davada yer alan avukatların becerilerine atıfta bulunurken insanların rahatlıkla yalan söyleyebildiğine ve aşkın karmaşık olabileceğine dair yorumlarda bulundu.

Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar - 4

MAHKEMEYE KATILMASI BEKLENİYORDU

Depp’ten boşanan Heard, 2017 yılında Elon Musk ile kısa bir süre birlikteydi. İlişkileri çok uzun sürmese de Musk’ın karalama davasında da rol alması beklendi ancak Musk mahkemede yer almadı. Musk’un Depp'ten boşanan Heard’e yardım amaçlı 500 bin dolar verdiği iddia edilmişti.

Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar - 5

DEPP'İN BÜYÜK AŞKI TANIK OLDU

Son olarak çiftin devam eden karalama davasında ünlü süper model Kate Moss ifade vermişti.

Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar - 6

MOSS'UN İFADESİ HEARD'Ü ZOR DURUMDA BIRAKTI

Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddeden Moss, "Hayır, beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" dedi. İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü anlattı. Moss'un ifadesinin Amber Heard'ü çok zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.

Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar - 7

DEPP'İ ÇAĞIRMAKTAN VAZGEÇTİLER

Heard’ün avukatları normalde Depp’i yeniden ifade vermesi için mahkemenin huzuruna çağıracaktı ancak davanın son günlerine yaklaşırken taktik değişikliğine giden Heard, Depp’i çağırmaktan vazgeçti.

Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar - 8

NEDEN İFADE VERMİYOR?

Heard'ün avukatlarının 58 yaşındaki Depp’i yeniden ifade vermek için çağırmaması soru işaretleri yarattı.

Depp'in davanın bu evresinde vereceği hiçbir ifadenin yararlı olmayacağı ve mahkemeyi gereksiz yere oyalacağı belirtildi.

Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar - 9

İDDİALARI YALANLADI

Davada tanık olarak konuşan ortopedi cerrahı Dr. Richard Moore, aktörün parmağının votka şişesi yüzünden koptuğu yönündeki iddialarını yalanlamıştı.

Independent'in haberine göre, ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde görülen davada pazartesi ifade veren Moore, Amber Heard'ün tanığı olarak dinlendi. Johnny Depp'in 2015'te Avustralya'da geçirdiğine benzer binlerce ameliyata girdiğini belirten doktor aktörün iddialarının aksini savundu.

Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar - 10

DEPP'E DESTEK BÜYÜYOR

Deppin 'Karanlık Gölgeler' filminden rol arkadaşı ünlü Fransız oyuncu Eva Green, sosyal medya hesabından oyuncuya destek verdiğini paylaşmıştı. 41 yaşındaki oyuncu “Johnnynin adının temize çıkaracağından ve güzel kalbini tüm dünyanın göreceğinden şüphem yok. Hayat, o ve ailesi için çok daha iyi olacak” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER