Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar

MOSS'UN İFADESİ HEARD'Ü ZOR DURUMDA BIRAKTI

Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddeden Moss, "Hayır, beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" dedi. İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü anlattı. Moss'un ifadesinin Amber Heard'ü çok zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.