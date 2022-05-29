Johnny Depp ve Amber Heard davasına Elon Musk'tan yorum: İkisi de inanılmaz insanlar

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 10:44 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 11:29
Amerikalı oyuncu Johnny Depp’in Amber Heard’e açtığı karalama davası, son olarak Kate Moss’un tanıklığıyla Depp’in lehine bir yön almıştı. Davada son dönemece giren çift hakkında bu sefer Heard’ün bir dönem beraber olduğu iş insanı Elon Musk’tan yorum geldi.
Podcast sunucusu Lex Fridman’ın dava süreciyle ilgili attığı twit’e cevap veren Musk, “Umarım ikisi de hayatına devam edebilir. İkisi de inanılmaz insanlar” ifadelerini kullandı.
MIT’de araştırma bölümünde çalışma Fridman, attığı twit’te davayla ilgili 5 madde sıraladı. Sunucu, davada yer alan avukatların becerilerine atıfta bulunurken insanların rahatlıkla yalan söyleyebildiğine ve aşkın karmaşık olabileceğine dair yorumlarda bulundu.
Depp’ten boşanan Heard, 2017 yılında Elon Musk ile kısa bir süre birlikteydi. İlişkileri çok uzun sürmese de Musk’ın karalama davasında da rol alması beklendi ancak Musk mahkemede yer almadı. Musk’un Depp'ten boşanan Heard’e yardım amaçlı 500 bin dolar verdiği iddia edilmişti.
Son olarak çiftin devam eden karalama davasında ünlü süper model Kate Moss ifade vermişti.
Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddeden Moss, "Hayır, beni asla itmedi, tekme atmadı ve merdivenlerden düşmeme neden olmadı" dedi. İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü anlattı. Moss'un ifadesinin Amber Heard'ü çok zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.
Heard'ün avukatlarının 58 yaşındaki Depp’i yeniden ifade vermek için çağırmaması soru işaretleri yarattı.
Depp'in davanın bu evresinde vereceği hiçbir ifadenin yararlı olmayacağı ve mahkemeyi gereksiz yere oyalacağı belirtildi.
Davada tanık olarak konuşan ortopedi cerrahı Dr. Richard Moore, aktörün parmağının votka şişesi yüzünden koptuğu yönündeki iddialarını yalanlamıştı.
Independent'in haberine göre, ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde görülen davada pazartesi ifade veren Moore, Amber Heard'ün tanığı olarak dinlendi. Johnny Depp'in 2015'te Avustralya'da geçirdiğine benzer binlerce ameliyata girdiğini belirten doktor aktörün iddialarının aksini savundu.
Depp’in 'Karanlık Gölgeler' filminden rol arkadaşı ünlü Fransız oyuncu Eva Green, sosyal medya hesabından oyuncuya destek verdiğini paylaşmıştı. 41 yaşındaki oyuncu “Johnny’nin adının temize çıkaracağından ve güzel kalbini tüm dünyanın göreceğinden şüphem yok. Hayat, o ve ailesi için çok daha iyi olacak” dedi.