Ke Huy Quan ile Harrison Ford 95. Oscar Ödül Töreni'nde yeniden bir araya geldi

'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filmiyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanan Ke Huy Quan ile 1984'te 'Indiana Jones' filminde birlikte rol aldığı Harrison Ford, Oscar sahnesinde kucaklaştı.

Ke Huy Quan ile Harrison Ford 95. Oscar Ödül Töreni'nde yeniden bir araya geldi - 1

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği Oscar Ödülleri, 95’inci kez sahiplerini buldu.

Ke Huy Quan ile Harrison Ford 95. Oscar Ödül Töreni'nde yeniden bir araya geldi - 2

Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende Ke Huy Quan, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar aldı. Ke Huy Quan, törende duygusal bir an yaşadı.

Ke Huy Quan ile Harrison Ford 95. Oscar Ödül Töreni'nde yeniden bir araya geldi - 3

Harrison Ford, törende 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'ya 'En İyi Film' dalında Oscar ödülünü takdim etti.

Ke Huy Quan ile Harrison Ford 95. Oscar Ödül Töreni'nde yeniden bir araya geldi - 4

SAHNEDE KUCAKLAŞTILAR

Film ekibi, ödülü almak için sahneye çıkarken Quan ve Ford karşı karşıya geldi. Eski rol arkadaşı olan oyuncular, sahnede kucaklaştı.

Ke Huy Quan ile Harrison Ford 95. Oscar Ödül Töreni'nde yeniden bir araya geldi - 5

1984'TE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Ke Huy Quan ile Harrison Ford ilk kez 1984 yılında "Indiana Jones the Temple of Doom'da (Indiana Jones: Kamçılı Adam) birlikte çalışmıştı.

Ke Huy Quan ile Harrison Ford 95. Oscar Ödül Töreni'nde yeniden bir araya geldi - 6

"KE HUY QUAN HARİKA BİR AKTÖR"

Harrison Ford, geçtiğimiz aylarda Quan'ın Oscar adaylığı için "O harika bir aktör. O küçükken de öyleydi, hala da öyle. Memnun oldum. Onun adına çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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