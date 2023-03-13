Ke Huy Quan ile Harrison Ford 95. Oscar Ödül Töreni'nde yeniden bir araya geldi

"KE HUY QUAN HARİKA BİR AKTÖR"

Harrison Ford, geçtiğimiz aylarda Quan'ın Oscar adaylığı için "O harika bir aktör. O küçükken de öyleydi, hala da öyle. Memnun oldum. Onun adına çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.