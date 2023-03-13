Ke Huy Quan ile Harrison Ford 95. Oscar Ödül Töreni'nde yeniden bir araya geldi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği Oscar Ödülleri, 95’inci kez sahiplerini buldu.
Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende Ke Huy Quan, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar aldı. Ke Huy Quan, törende duygusal bir an yaşadı.
Harrison Ford, törende 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'ya 'En İyi Film' dalında Oscar ödülünü takdim etti.
Film ekibi, ödülü almak için sahneye çıkarken Quan ve Ford karşı karşıya geldi. Eski rol arkadaşı olan oyuncular, sahnede kucaklaştı.
Ke Huy Quan ile Harrison Ford ilk kez 1984 yılında "Indiana Jones the Temple of Doom'da (Indiana Jones: Kamçılı Adam) birlikte çalışmıştı.
Harrison Ford, geçtiğimiz aylarda Quan'ın Oscar adaylığı için "O harika bir aktör. O küçükken de öyleydi, hala da öyle. Memnun oldum. Onun adına çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.