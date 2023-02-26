Kral Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı güncellenecek

UNVANLARI RESMEN DEĞİŞTİ

Öte yandan II. Elizabeth'in ölümünün ardından yeni unvanlara sahip olan Prens William va Kate Middleton önceki gün artık resmen Galler Prensi ve Galler Prensesi oldu.

Kral Charles, Kraliçe'nin ölümünün ardından Prens William ve Kate Middleton çiftine aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarını vermişti. Ancak unvanlar resmilememişti.

Ülkenin resmi gazetesi The Gazette'de yayınlanan bildirge ile Prens William ile eşi Kate Middleton, resmen Galler Prensi ve Prensesi unvanlarının sahibi oldu.