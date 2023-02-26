Kral Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı güncellenecek

Kraliçe Elizabeth, oğlu Charles tahta çıktıktan sonra, eşinin "Konsort Kraliçe Camilla" olarak anılmasını istemişti. "Konsort", hükümdarların eşlerine verilen bir unvan. Ancak Camilla'nın "Konsort" unvanı güncelleniyor.
Kraliçe Elizabeth 2022'de hayatını kaybettikten sonra, o dönem Cornwall Düşesi olan Camilla'nın "Kraliçe" olarak anılıp anılmayacağına dair sorular vardı.
Geçmişte, isminin Konsort Prenses olacağı bildirilmişti, bu da tabii Kraliçe Elizabeth'in isteği üzerine Konsort Kraliçe olarak değiştirildi. Ancak Camilla'nın unvanının bir kez daha değişmesi bekleniyor.
Daily Mail'in haberine göre, "Konsort Kraliçe", Kral Charles tahta çıktığında sadece "Kraliçe" olacak.
Bu fikrin çıkış noktası, Camilla'nın kısa süre önce bir alanı "Kraliçenin Okuma Odası" olarak adlandırıp, "Konsort" unvanını çıkarmasıydı.
Saray kaynaklarında, resmi unvanının hala "Konsort Kraliçe" olarak kalabileceği, değişikliğin daha çok halk arasında anılmasıyla alakalı olabileceği görüşü de var. Halihazırda, İngiliz basınında ve bazı kaynaklarda Camilla'dan "Kraliçe" olarak bahsediliyor.
Kral Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs'ta yapılacak.
Öte yandan II. Elizabeth'in ölümünün ardından yeni unvanlara sahip olan Prens William va Kate Middleton önceki gün artık resmen Galler Prensi ve Galler Prensesi oldu.
Kral Charles, Kraliçe'nin ölümünün ardından Prens William ve Kate Middleton çiftine aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarını vermişti. Ancak unvanlar resmilememişti.
Ülkenin resmi gazetesi The Gazette'de yayınlanan bildirge ile Prens William ile eşi Kate Middleton, resmen Galler Prensi ve Prensesi unvanlarının sahibi oldu.
Bildirgede unvanların 13 Şubat'ta verildiği belirtildi. Ayrıca Kral Charles, 14. yüzyıldan itibaren tahtın varislerine verilen ve yalnızca Galler Prensi'nin sahip olabileceği Earl of Chester unvanını da oğlu Prens William'a verdi.