Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması

Kraliyet ailesi üyeleri, Noel Günü, Norfolk'taki St. Mary Magdalene Kilisesi'ne doğru geleneksel yürüyüşlerini yaparken halkı selamladı. İngiliz basını, Meghan Markle ve Prens Harry'nin geleneksel yürüyüşteki yokluğunun hissedildiğinden bahsederken, mevcut kraliyet üyelerinden "Muhteşem yedili" diye söz etti.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 1

Prens William ve Prenses Kate nadiren tüm çocuklarıyla bir arada fotoğraf veriyor. 40 yaşındaki kraliyet çifti, Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4) ile birlikte geleneksel Noel yürüyüşünde halkı selamladı.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 2

Norfolk’taki St. Mary Magdalene Kilisesi’nde Noel ayinine katılan kraliyet ailesi kilise yolunda halkla bir araya geldi.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 3

Bu yürüyüş, Prens Louis için bir ilkti.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 4

Aileye, Sandringham’daki Noel etkinliğine ev sahipliği yapan Kral Charles ve Kraliçe Camilla da yürüyüşte eşlik etti.

Bu, eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ardından, onsuz geçen ilk Noel Günü’ydü.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 5

İngiliz basını, kraliyetin geleneksel Noel yürüyüşüne geniş yer verdi.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 6

Daily Mail, Meghan Markle ve Prens Harry’nin de katıldığı 2017 ve 2018 Noel yürüyüşlerinde Sussex çifti ile Prenses Kate ve Prens William’a odaklanıldığını ve “Muhteşem dörtlü” olarak adlandırıldıklarını hatırlattı.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 7

Şimdi, Meghan ve Harry çiftinin yokluğu hissedilse de üç çocuklu Kate ve William çifti ile Kral Charles ve Camilla’dan “Muhteşem yedili” olarak söz etti.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 8

Kraliyetten ayrılan Meghan Markle ile Prens Harry, bir süredir saraydan ayrılma süreçlerini anlattıkları belgesel diziyle gündemde. Çift, kraliyet ailesi içinde yaşadıkları ayrımcılığı ve baskıyı anlattıkları belgesel nedeniyle hem ailenin hem de kraliyet yanlısı İngilizlerin tepkisini çekmişti.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 9

Öte yandan kilisedeki ayinin ardından kraliyet üyeleri geleneksel hindili öğle yemeği yedi ve Noel kutlaması sona erdi.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 10

Kate Middleton, yeşil kıyafeti ve aksesuarlarıyla büyük beğeni topladı.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 11

Kraliyet çocuklarının da kraliyet kurallarına gösterdiği uyum, övgü aldı.

Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 12
Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 13
Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 14
Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 15
Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 16
Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması - 17

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