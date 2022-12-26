Kraliyet ailesinden geleneksel Noel yürüyüşü: Muhteşem yedili yakıştırması

Prens William ve Prenses Kate nadiren tüm çocuklarıyla bir arada fotoğraf veriyor. 40 yaşındaki kraliyet çifti, Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4) ile birlikte geleneksel Noel yürüyüşünde halkı selamladı.
Norfolk’taki St. Mary Magdalene Kilisesi’nde Noel ayinine katılan kraliyet ailesi kilise yolunda halkla bir araya geldi.
Bu yürüyüş, Prens Louis için bir ilkti.
Aileye, Sandringham’daki Noel etkinliğine ev sahipliği yapan Kral Charles ve Kraliçe Camilla da yürüyüşte eşlik etti.
Bu, eylül ayında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ardından, onsuz geçen ilk Noel Günü’ydü.
İngiliz basını, kraliyetin geleneksel Noel yürüyüşüne geniş yer verdi.
Daily Mail, Meghan Markle ve Prens Harry’nin de katıldığı 2017 ve 2018 Noel yürüyüşlerinde Sussex çifti ile Prenses Kate ve Prens William’a odaklanıldığını ve “Muhteşem dörtlü” olarak adlandırıldıklarını hatırlattı.
Şimdi, Meghan ve Harry çiftinin yokluğu hissedilse de üç çocuklu Kate ve William çifti ile Kral Charles ve Camilla’dan “Muhteşem yedili” olarak söz etti.
Kraliyetten ayrılan Meghan Markle ile Prens Harry, bir süredir saraydan ayrılma süreçlerini anlattıkları belgesel diziyle gündemde. Çift, kraliyet ailesi içinde yaşadıkları ayrımcılığı ve baskıyı anlattıkları belgesel nedeniyle hem ailenin hem de kraliyet yanlısı İngilizlerin tepkisini çekmişti.
Öte yandan kilisedeki ayinin ardından kraliyet üyeleri geleneksel hindili öğle yemeği yedi ve Noel kutlaması sona erdi.
Kate Middleton, yeşil kıyafeti ve aksesuarlarıyla büyük beğeni topladı.
Kraliyet çocuklarının da kraliyet kurallarına gösterdiği uyum, övgü aldı.