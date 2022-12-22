Millie Bobby Brown ve Margot Robbie öpücük sonrası yorumlarıyla eleştirilerin odağında

"SANILDIĞI KADAR TATLI DEĞİL"

"Brown'ı seviyorum ama bu sandığınız kadar tatlı bir hikaye değil" diyen Steinrock şöyle konuştu:

"Eminim o ve sahnedeki parterini çok yakındır, aralarında büyük bir güven inşa edilmiştir. Ancak asla bir kavga veya samimi sahne sırasında kimseyi şaşırtmamalıyız."