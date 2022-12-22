Millie Bobby Brown ve Margot Robbie öpücük sonrası yorumlarıyla eleştirilerin odağında

Son dönemin popüler isimlerinden Millie Bobby Brown, Enola Holmes 2'nin çekimlerine dair konuşmuş ve senaryoda olmadığı halde rol arkadaşı Louis Partridge'i öptüğünü söylemişti. Brown, aktörün tepkisini "Çok tatlı" diye nitelemişti.
İngiliz aktris ayrıca rol gereği Partridge'e yumruk atması gerektiğini ve gerçekten vurduğunu "Sonuna doğru bana 'Millie bana sahte yumruk atabilir misin?' diye sormuştu" sözleriyle açıklamıştı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; samimiyet koordinatörü Jessica Steinrock ise TikTok'taki paylaşımında ünlü oyuncuyu eleştirdi.
"Brown'ı seviyorum ama bu sandığınız kadar tatlı bir hikaye değil" diyen Steinrock şöyle konuştu:
"Eminim o ve sahnedeki parterini çok yakındır, aralarında büyük bir güven inşa edilmiştir. Ancak asla bir kavga veya samimi sahne sırasında kimseyi şaşırtmamalıyız."
Brown'ın davranışının, Partridge'ı rızası dışında öptüğü anlamına geldiğini söyleyen Steinrock, "Sahnedeki partneriniz, siz onu öptükten sonra şaşkınlıkla tepki veriyorsa bu, iletişimin gerektiği gibi olmadığını gösterir" dedi.
Brown'ın, Partridge'den daha çok bilindiği için daha güçlü olduğunu savunan Steinrock, "Müstehcen sahneler çekerken eğlenmeyi seviyoruz ama rıza şart" ifadesini kullandı.
Margot Robbie de 20 Ocak'ta vizyona girecek Babylon'un çekimlerinde Brad Pitt'i senaryoda olmasa da öptüğünü açıklamıştı.
Robbie, "Öpüşme sahnesi senaryoda yoktu. Ama 'Brad Pitt'i öpme şansını başka ne zaman yakalayabilirim ki?' diye düşündüm ve bunu yaptım" demişti.
Ünlü oyuncunun bu açıklaması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Avustralyalı yıldız, Entertainment Tonight'la yaptığı röportajda tepkilere yanıt verdi.
Oyuncu kadrosu arasında sorun olmadığını söyleyen 32 yaşındaki aktris, "Bu filmi yapmadan önce hepimiz sınırlarımızı belirledik. Çünkü bu, birçok yönden gerçekten sınırları zorlayan bir film" dedi.
Brad Pitt ise öpücüğe dair "Karakter yorumuna her zaman yer vardır" değerlendirmesini yaptı.