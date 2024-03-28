Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi)

Oyuncu Özge Özpirinçci uzun yıllar sonra saçlarını boyatarak tarz değişikliğine gitti. Özpirinçci, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 1

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 2

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 3

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 4

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 5

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 6

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 7

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 8

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 9

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 10

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 11

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 12

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 13

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 14

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 15

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 16

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 17

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 18

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 19

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 20

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 21

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 22

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 23

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 24

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 25

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 26

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 27

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 28

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 29

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 30

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 31

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 32

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 33

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 34

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 35

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 36

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 37

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 38

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 39

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 40

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 41

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 42

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 43

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 44

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 45

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 46

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 47

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 48

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 49

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 50

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 51

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 52

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 53

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 54

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 55

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 56

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 57

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 58

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 59

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 60

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 61

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 62

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 63

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 64

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 65

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 66

Büşra Pekin

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 67

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 68

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 69

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 70

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 71

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 72

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 73
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 74

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 75
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 76

FIRAT TANIŞ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 77
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 78

NEJAT İŞLER

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 79
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 80

DEMET EVGAR

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 81
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 82

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 83

HALİT ERGENÇ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 84
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 85

BENSU SORAL

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 86

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 87
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 88

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 89

ŞÜKRAN OVALI

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 90
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 91

MUSTAFA SANDAL

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 92
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 93

EDİS

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 94
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 95

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 96
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 97

BERGÜZAR KOREL

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 98
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 99
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 100

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 101

GONCA VUSLATERİ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 102
Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 103

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 104

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 105

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 106

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 107

ELÇİN SANGU

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 108

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 109

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 110

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 111

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 112

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 113

MURAT BOZ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 114

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 115

SILA

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 116

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 117

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 118

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 119

FAHRİYE EVCEN

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 120

HADİSE

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 121

ÖZCAN DENİZ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 122

ALMEDA ABAZİ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 123

ESRA EROL

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 124

ŞEYMA SUBAŞI

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 125

TARKAN

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 126

SEZEN AKSU

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 127

EBRU GÜNDEŞ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 128

BİRCE AKALAY

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 129

SİBEL CAN

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 130

PNAR ALTUĞ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 131

DENİZ AKKAYA

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 132

GÜLŞEN

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 133

EBRU ŞALLI

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 134

AYŞECAN TATARİ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 135

AJDA PEKKAN

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 136

SEDA SAYAN

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 137

ÇAĞLA ŞIKEL

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 138

HANDE YENER

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 139

GİZEM HATİPOĞLU

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 140

CEYDA ATEŞ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 141

DENİZ BAYSAL

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 142

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 143

GÖKÇE BAHADIR

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 144

EMİNA SANDAL

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 145

İREM SAK

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 146

PETEK DİNÇÖZ

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 147

TUĞBA ÖZAY

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 148

TUVANA TÜRKAY

Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi) - 149

HANDE ATAİZİ

DAHA FAZLA GÖSTER