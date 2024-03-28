Özge Özpirinçci: Bu saça alışamadım (Ünlülerin değişimi)
Oyuncu Özge Özpirinçci uzun yıllar sonra saçlarını boyatarak tarz değişikliğine gitti. Özpirinçci, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.